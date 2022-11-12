Гид покупателя: Кофейные капсулы, чалды и подушечки — в чем разница?

Кофейные капсулы и кофейные чалды в последние годы стали очень популярны, это семейство еще называют монодозы. У многих на слуху такие названия как капсулы Tassimo или Nespresso, проще говоря – это небольшие контейнеры, наполненные заданным количеством кофе (поэтому монодоза). Затем контейнер запечатывают и могут хранить не менее 6 месяцев, некоторые капсулы можно хранить не до 12 месяцев. Перед приготовлением контейнер подается в кофеварку и заваривается кофе.

Простота и удобство использования — это то, что нравится потребителям во всем мире, кроме удобства заваривания такой способ позволяет поддерживать свою кофемашину в хорошем состоянии с помощью очень простых средств, будь то капсулы Tassimo или любые другие. Эксперты компании Coffeeok помогут вам узнать все о капсулах, чалдах и подушечках.

Разные кофемашины – разные капсулы

В последние годы рынок капсульных кофемашин буквально взорвалс. Первая причина – это конечно, многое зависит от рекламы. Другая причина заключается в том, что таким образом очень легко получить хорошую чашку кофе, не будучи баристой. Кроме того, требуются минимальные усилия для очистки и поддержания кофемашин в хорошем состоянии. Имеет значение и интеллектуальные возможности кофемашин. Те же капсулы TASSIMO которые работают в кофемашинах Bosch поддерживают технологию INTELLIBREW, это значит что каждая капсула содержит специальный штрих-код который считывается кофемашиной и таким образом она определяет лучший способ приготовления напитка.

Для тех, кто хочет приготовить быстрый эспрессо с минимальными усилиями, есть множество вариантов в виде кофеварок для капсул и чалд. Однако ассортимент товаров и машин велик, и бывает сложно ориентироваться в джунглях поставщиков и моделей. Как это ни парадоксально, еще никогда не было так легко приготовить по-настоящему хороший кофе или эспрессо дома — именно подготовительная работа и выбор машины и системы являются первым шагом для многих.

Кофейные капсулы, кофейные чалды и кофейные подушечки — это одноразовые контейнеры, которые содержат точное и определенное количество кофе для приготовления чашки вкусного кофе. Независимо от того, какую систему вы используете для заваривания кофе, системы капсул упрощают процесс заваривания и минимизируют время, необходимое для приготовления кофе. При использовании метода капсул и чалд все упаковано и готово, и если вы хотите эспрессо, вы выбираете капсулу эспрессо, если вы хотите лунго, вы выбираете такую ​​капсулу. Затем кофемашина позаботится об остальном процессе заваривания кофе.

Основное различие между кофейными капсулами и кофейными чалдами заключается в том, что кофейная капсула имеет алюминиевую или пластиковую упаковку, а кофейные чалды сделаны из бумаги.

Что такое кофейная капсула?

Кофейная капсула представляет собой цилиндрическую вакуумную упаковку, содержащую обжаренный кофе мелкого помола. Поэтому кофе упакован в пластиковую или алюминиевую упаковку вместо бумажного фильтра. Кофе упакован в вакууме для сохранения аромата и вкуса, а затем капсула запечатывается фольгой, чтобы избежать внешних воздействий, таких как кислород и тепло.

Капсула для кофе обычно предназначена для использования с одной маркой или системой кофемашин. Поэтому не все капсулы подходят ко всем капсульным машинам. Например, капсулы TASSIMO и собственные капсулы Nespresso совместимы только с их собственными кофемашинами.

Что такое кофейная чалда или ESE?

Кофейная чалда или ESE (Easy Serving Espresso) представляет собой круглую упаковку, состоящую из кофе, окруженного фильтром из специальной бумаги. Они имеют диаметр 44 мм, и, поскольку это открытая система, это означает, что любой может сделать капсулы, подходящие для разных кофемашин предназначенных для этого типа приготовления кофе. Количество обжаренного кофе мелкого помола составляет примерно 7 граммов, и кофе помещается в двустороннюю дискообразную упаковку; стручок.

Количество кофе внутри чалды достаточно для приготовления чашки кофе, а поскольку чалды сделаны из бумаги, их можно легко утилизировать, что оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Материал ничем не отличается от обычного чайного пакетика. Есть также машины, которые работают с «двойными чалдами», которые немного больше и шире, потому что количество кофе удваивается, то есть около 14 граммов.

Что такое кофейная подушечка или мягкая подушечка

Coffe pads — это собирательное название мягких кофейных чалд диаметром 62 мм – ее называют кофейная подушечка или софтпад, так как речь идет не о кофейной капсуле и уж точно не о чем-то запечатанном в капсуле.

Эти чуть более крупные кофейные чалды подходят для системы, созданной Philips. Это также открытая система, что означает, что любой может изготовить их для подходящих для этих машин. Количество кофе по-прежнему составляет 7 граммов, что идеально подходит для эспрессо.

Итак, какую капсульную систему выбрать?

Здесь предпочтение имеет значение, но прежде всего имеет значение вкус. Наш совет: выбирайте систему и кофемашину, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям с точки зрения цены, качества и вкуса кофе. Другим важным аспектом является, конечно же, стоимость. Как часто вы пьете кофе? Сколько чашек в день выпивается? Если вы выпиваете несколько чашек, возможно, даже не каждый день, неплохо было бы посмотреть, как упакован ваш кофе и как долго он остается свежим.

Резюме – разница между капсулами, чалдами и подушечками

Внешний вид чалд, подушечек и капсул:

Кофейные чалды представляют собой круглые упаковки, в которые молотый кофе помещается в фильтр.

Кофейные подушечки — это то же самое, что и чалды, но немного больше и мягче.

Кофейные капсулы представляют собой цилиндрические капсулы в вакуумной упаковке из пластика и фольги.

Упаковка чалд, подушечек и капсул: