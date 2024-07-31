Гид покупателя: новые технологии в смартфонах – тренды 2025 года

Заканчивается первая половина 2024 года, а специалисты уже анализируют инсайдерскую информацию, прогнозируя, какие тренды рынка мобильных телефонов ждут потребителей в следующем, 2025 году.

Повышение интереса к “раскладушкам”

Сегодня этот форм-фактор пользуется популярностью в нишевом уровне. Но уже через год такие телефоны должны войти в массовый сегмент, если среднегодовые темпы роста (более 53%) сохранятся или повысятся. А для этого есть все основания.

Galaxy Z Fold 5/Flip 5 от Samsung уже сейчас набирают популярность, а крупные интернет-магазины https://www.ctrs.com.ua/smartfony-mobilnye-telefony/, уже принимают предзаказ на модели 6-й генерации, которые будут иметь более совершенные и надежные шарнирные соединения и избавятся от складок.

Не намерен отставать и Google, готовя к выпуску Pixel Fold 2 с большими аппаратными и программными усовершенствованиями и улучшениями.

Камеры станут более совершенными

Улучшения, как ожидается, коснутся сенсоров, ИИ для обработки изображений станет еще интеллектуальнее, появятся аппараты со сложными многообъективными системами.

Например, Apple iPhone 17 Pro должен получить перископический объектив, что позволит получить оптический зум с небывалыми характеристиками.

Ожидается существенные улучшения обработки изображений с получением на выходе потрясающей детализации, порадует и обработка кадров, сделанных при недостаточном освещении.

Персонализация с использованием ИИ и МО

В 2025 году интеграция машинного обучения с возможностями искусственного интеллекта достигнет новых высот. Это позволит сделать смартфоны более персонализированными и эффективными, пользоваться ими станет проще и понятнее.

Известны и конкретные направления использования ИИ/МО: обработка фотографий, улучшение работы голосовых ассистентов, оптимизация расхода электроэнергии посредством более интеллектуального распределения имеющихся ресурсов, улучшение качества и скорости языковых переводов в реальном времени.

Появление спутниковых модулей

Ожидаемая всеми технология, весьма вероятно, массово появится в телефонах уже в следующем году. Пионерами, скорее всего, станут Apple iPhone 17 и Starlink Phone (последняя разработка от SpaceX будет использовать собственную сеть спутников). Это отличная новость для всех проживающих в труднодоступных местах, где мобильные сети недоступны.

Улучшения в сфере безопасности

Увеличение массива персонализированных данных в смартфонах требует соответствующих решений в области безопасности. В 2025 году анонсируются существенные улучшения в данной сфере.

Это коснется усовершенствования биометрических способов аутентификации, улучшения протоколов шифрования данных, построения качественно защищенных анклавов для размещения конфиденциальной пользовательской и корпоративной информации.