Гид покупателя: Основные классы взломостойкости дверей и как это защищает от квартирных краж
В последние годы в Украине наблюдается рост числа квартирных краж. По данным платформы “Опендатабот”, за первые пять месяцев 2023 года было зарегистрировано 1693 уголовных производства по фактам краж с проникновением в жилье, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В среднем в 2023 году фиксировалось около 340 таких преступлений в месяц, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 290, а в 2021 году — 670 случаев ежемесячно.
Несмотря на увеличение числа краж, правоохранительные органы стали эффективнее в раскрытии подобных преступлений. В 2023 году подозрения были предъявлены в 75% случаев, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 38%. Кроме того, количество дел, переданных в суд, возросло до 61% в 2023 году по сравнению с 33% в 2021 году.
Эксперты компании IDEAL рекомендуют для защиты своего жилья от краж соблюдать следующие меры предосторожности:
- Установка надежных дверей и замков: качественные взломостойкие двери и современные замковые системы значительно усложняют проникновение злоумышленников.
- Сигнализация: установка охранной системы с датчиками движения и оповещением может отпугнуть воров и обеспечить своевременное реагирование.
- Освещение: наружное освещение с датчиками движения вокруг дома или квартиры снижает риск незаметного проникновения.
- Соседская бдительность: налаженные отношения с соседями и взаимный контроль территории повышают безопасность жилья.
- Хранение ценностей: рекомендуется хранить ценные вещи в сейфах или в местах, недоступных для посторонних.
Одним из ключевых элементов защиты являются сертифицированные взломостойкие двери входные для квартиры. Такие бронедвери проходят специальные испытания и соответствуют установленным стандартам безопасности, что подтверждается соответствующими сертификатами, отмечают специалисты компании. Они изготавливаются из высокопрочных материалов, оснащаются усиленными замками и конструктивными элементами, препятствующими взлому.
При выборе взломостойкой двери, эксперты компании IDEAL советуют обращать внимание на класс взломостойкости, который указывает на степень защиты. Существуют различные классы, и выбор зависит от уровня предполагаемой угрозы и ценности имущества, которое необходимо защитить.
Классы взломостойкости дверей определяют уровень их устойчивости к попыткам взлома и используются для выбора дверей в зависимости от уровня необходимой безопасности. Взломостойкость оценивается по европейским стандартам EN 1627 и аналогичным нормативным документам.
Основные классы взломостойкости
- Класс 1
- Низкий уровень защиты.
- Защита от случайного взлома или попыток вскрытия без специального инструмента (например, с помощью физической силы).
- Подходит для внутренних помещений, где требования к безопасности минимальны.
- Класс 2
- Умеренный уровень защиты.
- Противостоит взлому с использованием простых инструментов, таких как отвертки, плоскогубцы и ножи.
- Подходит для жилых помещений в безопасных районах.
- Класс 3
- Средний уровень защиты.
- Устойчивость к взлому с использованием инструментов средней сложности, таких как лом, монтировка или мощные отвертки.
- Рекомендуется для квартир, домов и офисов, где требуется повышенная защита.
- Класс 4
- Высокий уровень защиты.
- Защищает от взлома с применением тяжелого инструмента (молотков, топоров, ручных дрелей).
- Используется для частных домов, элитных квартир, а также офисов с ценными активами.
- Класс 5
- Очень высокий уровень защиты.
- Выдерживает взлом с использованием профессиональных инструментов, включая механические пилы и мощные сверла.
- Применяется в банках, ювелирных магазинах, оружейных комнатах и других объектах с повышенными требованиями к безопасности.
- Класс 6
- Максимальный уровень защиты.
- Устойчив к атакам с использованием сложного электроинструмента.
- Используется для банковских хранилищ, военных объектов, секретных учреждений.
Что нужно учитывать при выборе
- Назначение двери: входная, межкомнатная, техническая.
- Риск взлома в данном районе.
- Дополнительные параметры: наличие бронепластин, противосъемных штырей, замков высокого класса.
- Соответствие стандартам и наличие сертификации.
Для большинства жилых помещений подходят двери классов 2–4, а для особо охраняемых объектов — 5 и 6 классы.