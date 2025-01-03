Гид покупателя: Основные классы взломостойкости дверей и как это защищает от квартирных краж

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В последние годы в Украине наблюдается рост числа квартирных краж. По данным платформы “Опендатабот”, за первые пять месяцев 2023 года было зарегистрировано 1693 уголовных производства по фактам краж с проникновением в жилье, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В среднем в 2023 году фиксировалось около 340 таких преступлений в месяц, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 290, а в 2021 году — 670 случаев ежемесячно.

взлом двери

Фото: dveri-ideal.com.ua

Несмотря на увеличение числа краж, правоохранительные органы стали эффективнее в раскрытии подобных преступлений. В 2023 году подозрения были предъявлены в 75% случаев, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 38%. Кроме того, количество дел, переданных в суд, возросло до 61% в 2023 году по сравнению с 33% в 2021 году.

Эксперты компании IDEAL рекомендуют для защиты своего жилья от краж  соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Установка надежных дверей и замков: качественные взломостойкие двери и современные замковые системы значительно усложняют проникновение злоумышленников.
  • Сигнализация: установка охранной системы с датчиками движения и оповещением может отпугнуть воров и обеспечить своевременное реагирование.
  • Освещение: наружное освещение с датчиками движения вокруг дома или квартиры снижает риск незаметного проникновения.
  • Соседская бдительность: налаженные отношения с соседями и взаимный контроль территории повышают безопасность жилья.
  • Хранение ценностей: рекомендуется хранить ценные вещи в сейфах или в местах, недоступных для посторонних.

Одним из ключевых элементов защиты являются сертифицированные взломостойкие двери входные для квартиры. Такие бронедвери проходят специальные испытания и соответствуют установленным стандартам безопасности, что подтверждается соответствующими сертификатами, отмечают специалисты компании. Они изготавливаются из высокопрочных материалов, оснащаются усиленными замками и конструктивными элементами, препятствующими взлому.

Примеры сертификатов

Примеры сертификатов компании DVERI IDEAL. Фото: https://dveri-ideal.com.ua/

При выборе взломостойкой двери, эксперты компании IDEAL советуют обращать внимание на класс взломостойкости, который указывает на степень защиты. Существуют различные классы, и выбор зависит от уровня предполагаемой угрозы и ценности имущества, которое необходимо защитить.

Классы взломостойкости дверей определяют уровень их устойчивости к попыткам взлома и используются для выбора дверей в зависимости от уровня необходимой безопасности. Взломостойкость оценивается по европейским стандартам EN 1627  и аналогичным нормативным документам.

Основные классы взломостойкости

  1. Класс 1
    • Низкий уровень защиты.
    • Защита от случайного взлома или попыток вскрытия без специального инструмента (например, с помощью физической силы).
    • Подходит для внутренних помещений, где требования к безопасности минимальны.
  2. Класс 2
    • Умеренный уровень защиты.
    • Противостоит взлому с использованием простых инструментов, таких как отвертки, плоскогубцы и ножи.
    • Подходит для жилых помещений в безопасных районах.
  3. Класс 3
    • Средний уровень защиты.
    • Устойчивость к взлому с использованием инструментов средней сложности, таких как лом, монтировка или мощные отвертки.
    • Рекомендуется для квартир, домов и офисов, где требуется повышенная защита.
  4. Класс 4
    • Высокий уровень защиты.
    • Защищает от взлома с применением тяжелого инструмента (молотков, топоров, ручных дрелей).
    • Используется для частных домов, элитных квартир, а также офисов с ценными активами.
  5. Класс 5
    • Очень высокий уровень защиты.
    • Выдерживает взлом с использованием профессиональных инструментов, включая механические пилы и мощные сверла.
    • Применяется в банках, ювелирных магазинах, оружейных комнатах и других объектах с повышенными требованиями к безопасности.
  6. Класс 6
    • Максимальный уровень защиты.
    • Устойчив к атакам с использованием сложного электроинструмента.
    • Используется для банковских хранилищ, военных объектов, секретных учреждений.

Что нужно учитывать при выборе

  • Назначение двери: входная, межкомнатная, техническая.
  • Риск взлома в данном районе.
  • Дополнительные параметры: наличие бронепластин, противосъемных штырей, замков высокого класса.
  • Соответствие стандартам и наличие сертификации.

Для большинства жилых помещений подходят двери классов 2–4, а для особо охраняемых объектов — 5 и 6 классы.

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