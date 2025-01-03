Гид покупателя: Основные классы взломостойкости дверей и как это защищает от квартирных краж

В последние годы в Украине наблюдается рост числа квартирных краж. По данным платформы “Опендатабот”, за первые пять месяцев 2023 года было зарегистрировано 1693 уголовных производства по фактам краж с проникновением в жилье, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В среднем в 2023 году фиксировалось около 340 таких преступлений в месяц, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 290, а в 2021 году — 670 случаев ежемесячно.

Несмотря на увеличение числа краж, правоохранительные органы стали эффективнее в раскрытии подобных преступлений. В 2023 году подозрения были предъявлены в 75% случаев, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 38%. Кроме того, количество дел, переданных в суд, возросло до 61% в 2023 году по сравнению с 33% в 2021 году.

Эксперты компании IDEAL рекомендуют для защиты своего жилья от краж соблюдать следующие меры предосторожности:

Установка надежных дверей и замков : качественные взломостойкие двери и современные замковые системы значительно усложняют проникновение злоумышленников.

: качественные взломостойкие двери и современные замковые системы значительно усложняют проникновение злоумышленников. Сигнализация : установка охранной системы с датчиками движения и оповещением может отпугнуть воров и обеспечить своевременное реагирование.

: установка охранной системы с датчиками движения и оповещением может отпугнуть воров и обеспечить своевременное реагирование. Освещение : наружное освещение с датчиками движения вокруг дома или квартиры снижает риск незаметного проникновения.

: наружное освещение с датчиками движения вокруг дома или квартиры снижает риск незаметного проникновения. Соседская бдительность : налаженные отношения с соседями и взаимный контроль территории повышают безопасность жилья.

: налаженные отношения с соседями и взаимный контроль территории повышают безопасность жилья. Хранение ценностей: рекомендуется хранить ценные вещи в сейфах или в местах, недоступных для посторонних.

Одним из ключевых элементов защиты являются сертифицированные взломостойкие двери входные для квартиры. Такие бронедвери проходят специальные испытания и соответствуют установленным стандартам безопасности, что подтверждается соответствующими сертификатами, отмечают специалисты компании. Они изготавливаются из высокопрочных материалов, оснащаются усиленными замками и конструктивными элементами, препятствующими взлому.

При выборе взломостойкой двери, эксперты компании IDEAL советуют обращать внимание на класс взломостойкости, который указывает на степень защиты. Существуют различные классы, и выбор зависит от уровня предполагаемой угрозы и ценности имущества, которое необходимо защитить.

Классы взломостойкости дверей определяют уровень их устойчивости к попыткам взлома и используются для выбора дверей в зависимости от уровня необходимой безопасности. Взломостойкость оценивается по европейским стандартам EN 1627 и аналогичным нормативным документам.

Основные классы взломостойкости

Класс 1 Низкий уровень защиты.

Защита от случайного взлома или попыток вскрытия без специального инструмента (например, с помощью физической силы).

Подходит для внутренних помещений, где требования к безопасности минимальны. Класс 2 Умеренный уровень защиты.

Противостоит взлому с использованием простых инструментов, таких как отвертки, плоскогубцы и ножи.

Подходит для жилых помещений в безопасных районах. Класс 3 Средний уровень защиты.

Устойчивость к взлому с использованием инструментов средней сложности, таких как лом, монтировка или мощные отвертки.

Рекомендуется для квартир, домов и офисов, где требуется повышенная защита. Класс 4 Высокий уровень защиты.

Защищает от взлома с применением тяжелого инструмента (молотков, топоров, ручных дрелей).

Используется для частных домов, элитных квартир, а также офисов с ценными активами. Класс 5 Очень высокий уровень защиты.

Выдерживает взлом с использованием профессиональных инструментов, включая механические пилы и мощные сверла.

Применяется в банках, ювелирных магазинах, оружейных комнатах и других объектах с повышенными требованиями к безопасности. Класс 6 Максимальный уровень защиты.

Устойчив к атакам с использованием сложного электроинструмента.

Используется для банковских хранилищ, военных объектов, секретных учреждений.

Что нужно учитывать при выборе

Назначение двери: входная, межкомнатная, техническая.

входная, межкомнатная, техническая. Риск взлома в данном районе.

Дополнительные параметры: наличие бронепластин, противосъемных штырей, замков высокого класса.

наличие бронепластин, противосъемных штырей, замков высокого класса. Соответствие стандартам и наличие сертификации.

Для большинства жилых помещений подходят двери классов 2–4, а для особо охраняемых объектов — 5 и 6 классы.