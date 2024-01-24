Уже семь веков в Италии все макаронные изделия делятся на две категории — свежие и сухие. Свежие готовятся непосредственно перед употреблением и в их составе помимо муки и воды могут быть различны добавки — травы, овощи, яйца. Сухие макароны делаются на фабриках, реализуются в магазинах и отличаются длительным сроком хранения.

Эксперты компании Maudau рассказывают, как выбрать качественные сухие макароны.

Главный критерий — группа или сорт муки

Перед покупкой определенной пачки макарон обратите внимание, какая группа или сорт муки указаны на упаковке. Качественные изделия готовятся из муки первого (высшего) сорта или группы А. Альтернативные обозначения — дурум и пшеница твердых сортов. Такие макароны обладают низким гликемическим индексом, при варке они не слипаются, а после приготовления держат изначальную форму.

Продукты из муки первого сорта или группы Б содержат много крахмала и меньше полезных веществ. Во время их варки вода будет не прозрачной, как в случае с изделиями высшего сорта, а мутной. Во время варки изделия часто развариваются, а после приготовления слипаются в ком.

Очень калорийные, при частом употреблении могут приводить к появлению лишних килограммов. Макаронные изделия из хлебопекарской муки или группы В наименее качественные. В упаковке они часто крошатся и ломаются, а при готовке слипаются практически сразу после погружения в кипящую воду.

Содержание белка тоже важно

Определить уровень качества макарон можно не только по сорту муки, но и по количеству белка на 100 граммов продукта — его должно быть минимум 12 граммов. Чем выше этот показатель, тем более качественными являются изделия. Если белка меньше 11 граммов, это может свидетельствовать, что в муку высшего сорта добавили какое-то количество продуктов низших сортов.

Цвет, текстура, цельность

Качественные макаронные изделия можно отличить по таким внешним признакам:

гладкая поверхность и такие же края; золотистый или янтарный цвет; отсутствие в упаковке крошек и сломанных фрагментов.

После покупки убедиться в качестве макаронных изделий можно следующим образом:

Попробовать сломать — хорошие спагетти и другие продукты не ломаются, а гнутся, поскольку обладают хорошей упругостью. Сварить — еда не должна слипаться и сильно развариваться, а вода всегда остается прозрачной. Если же она мутнеет, это говорит о наличии крахмала в муке. Проверить цвет готового блюда — оттенок должен быть неизменным, то есть золотисто-желтым, а не белым или светло-серым. Провести эксперимент с формой. Если качественные макаронные изделия оставить на час-полтора в воде, они не разбухают и не теряют первоначальную форму, отмечают специалисты проводившие подобные опыты в маркете полезных штук Маудау.

В завершение они отмечают, что макароны из твердых сортов пшеницы не такие калорийные, как принято считать — в 100 граммах готового блюда содержится всего 112-116 калорий.