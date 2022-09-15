Гид покупателя: основные критерии выбора тротуарной плитки для загородного дома или дачи

Выбор тротуарной плитки для загородного дома или дачи — одно из самых важных решений, которое вы принимаете при проектировании обустройства. Почему? Потому что вы иногда прикасаетесь к растению или дереву, иногда отдыхаете в шезлонге, но вы всегда ходите по плитке, установленной во дворе, и всегда видите ее, когда входите во двор или в сад.

Современная тротуарная плитка цена которой позволяет использовать ее даже на дачных участках, является сегодня одним из самых популярных способов мощения, – отмечают эксперты компании ZAVODFEM.

Таким образом, выбор тротуарной плитки для двора является важным решением, тем более если вы хотите иметь возможность пользоваться ею как можно дольше. Вот почему важно убедиться, что вы выбираете качественные, сертифицированные продукты, которые прослужат долго и будут выглядеть безупречно даже после многих лет использования.

Тротуарная плитка Ковальская. Фото: zavodfem.com.ua

Правильная укладка тротуарной плитки – еще один важный элемент, поэтому специалисты компании рекомендуют после выбора и покупки понравившейся брусчатки обратиться в специализированную компанию, чтобы иметь гарантию профессиональной укладки.

Конечно, важно уложиться в имеющийся бюджет, но без ущерба для качества, ведь в итоге вы рискуете заплатить гораздо больше. Учтите, что вы будете использовать брусчатку для обустройства тротуара возле дома, т.е. пешеходной дорожки, по которой можно передвигаться по двору, но для строительства подъездных путей нужна более прочная плитка.

Таким образом, для проездов, по которым автомобили будут въезжать во двор, рекомендуется вам выбрать модель прочной и более толстой тротуарной плитки, специально предназначенной для этой цели. Также парковочное место во дворе может быть выложено специальной тротуарной плиткой, при этом для тротуара и для обустройства террасы, беседки или зоны барбекю можно выбрать брусчатку меньшей толщины.

Специалисты компании ZAVODFEM подготовили краткое руководство из четырех пунктов с советами, которые следует учитывать, при покупке тротуарной плитки.

1. Организация бюджета

В целом, между моментом оформления заказа и моментом, когда товар вам доставят, может пройти до 1-2 недель. Продолжительность больше у премиальных моделей брусчатки, потому что они часто производятся только на основании твердого заказа от заказчика.

При организации своего бюджета необходимо учитывать как цену брусчатки, так и трудозатраты и вспомогательные материалы, необходимые для качественного выполнения работы. В большинстве случаев установщик имеет опыт, чтобы помочь вам установить окончательный бюджет со всеми включенными материалами и работой.

2. Назначение участков с твердым покрытием

Толщина тротуарной плитки различается в зависимости от назначения площадей, где она будет использоваться. Как правило, чем она толще, тем дороже брусчатка, поэтому важно с самого начала определить назначение каждой области, подлежащей мощению.

Вы можете значительно сэкономить, выбрав правильную модель, и не будете тратить лишние деньги, покупая модель тротуарной плитки по завышенной цене, когда она вам на самом деле не нужна. Чтобы правильно выбрать товар, необходимо учитывать следующие аспекты:

Тротуарная плитка толщиной до 60 мм предназначена строго для пешеходного движения: ею можно укладывать на тротуары, аллеи, дворы, парки, террасы;

Тротуарная плитка толщиной 60 мм предназначена для легкого автомобильного и пешеходного движения: рекомендуется для автомобильных и пешеходных аллей, дворов, парков, скверов, тротуаров, террас;

Тротуарная плитка толщиной не менее 80 мм применяют для обустройства пространств с малой (80 мм) или интенсивной проходимостью (100 мм), таких, как подъезды автомобилей, второстепенные дороги, автостоянки, заправки, промышленные площадки.

3. Форма и размер

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это размер пространства, которое вы хотите замостить. Таким образом, специалисты не рекомендуют вымостить узкую дорожку очень широкой тротуарной плиткой, так как это создаст впечатление еще меньшего пространства.

Кроме того, учтите, что, выбирая очень широкую тротуарную плитку, вы потеряете много кусков при резке, чего не произошло бы, если бы вы использовали брусчатку меньшего размера. Например, для подъездной дорожки шириной 1 метр идеально подойдет тротуарная плитка 100 х 200 мм или 200 х 400 мм, поскольку она позволяет укладывать ее без потерь.

С другой стороны, также нехорошо вымостить большие дворы или подъездные пути слишком маленькими плитками. Если вы сделаете это, стоимость и время установки возрастут, так как это будет очень кропотливая работа для монтажников.

Когда дело доходит до тротуарной плитки, убедитесь, что вы выбрали ту, которая дополняет архитектуру существующего пространства. Присмотритесь к своему двору и дому! Таким образом, если в вашем доме много изогнутых форм, вы можете выбрать круглые или овальные узоры мощения и даже интегрировать некоторые спиральные узоры за счет игры текстур и цветов. Если же, наоборот, вы предпочитаете прямые формы, то лучшим выбором будет брусчатка квадратной или прямоугольной формы, тем более что «приручить» их можно, используя оригинальные сборочные модели.

Чтобы добиться особого эстетического эффекта, если размер помещения позволяет, создайте разные зоны, комбинируя две разные модели брусчатки, которые могут быть одного цвета или дополняющих друг друга цветов.

4. Цвет брусчатки

Когда нужно выбрать цвет тротуарной плитки для своего двора, вы, вероятно, склонны руководствоваться своими личными предпочтениями или цветом декоративной штукатурки, используемой на заборе или доме. Рекомендуем рассмотреть еще один аспект: как долго брусчатка будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей?

Важно знать, что длительное воздействие солнца может повлиять на цвет тротуарной плитки и со временем привести к ее обесцвечиванию. Таким образом, есть риск, что некоторые яркие оттенки, которые вы любили, когда выбирали их, станут слегка тусклыми. Поэтому, если вымощенная территория получает много солнца, лучше всего выбрать светлые, естественные или нейтральные тона.

Цвет дома, крыши и забора — еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе оттенка мощения. По сути, с помощью рисунка и цвета мощения можно придать стиль и индивидуальность всему архитектурному ансамблю.

Например, если дом нейтральных цветов, таких как белый или бежевый, вы можете использовать брусчатку большинства цветов. Но также можно выбрать яркий контрастный цвет, особенно если у вас есть небольшая площадь для мощения, потому что он будет выделяться и быстро станет фокусом всего двора.

С другой стороны, если ваш дом оштукатурен в ярких оттенках (зеленый, синий, фиолетовый или желтый), вам следует быть более избирательным при выборе рисунка и цвета мощения. Покупайте брусчатку нейтральных оттенков, потому что они приятны, долговечны и прекрасно дополняют яркие цвета.