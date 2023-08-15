Гид покупателя: полезные рекомендации по выбору шкафа-купе

Шкаф-купе эффективная и компактная система хранения вещей, главный ее элемент – это двери с параллельно-раздвижным механизмом. Такая особенность минимизирует пространство, необходимое для открывания дверей. Именно за эти особенности этот вид мебели в первую очередь и пользуется популярностью.

Эксперты советуют прежде чем шкаф-купе купить и сэкономить несколько метров полезной площади, изучить некоторые его особенности.

Форма шкафа-купе: какую лучше выбрать

Существует 3 основные формы шкафов-купе: прямая, угловая, радиальная. Первый – это традиционное и универсальное решение. Его удастся вписать в любой интерьер и оборудовать необходимыми функциональными элементами. Внутренняя организация и планировка помогает избежать «мертвых зон», которые есть в стандартных шкафах. Монтаж легкий и доступный, не нужны какие-то дополнительные затраты и специальные навыки.

Угловой шкаф-купе – обеспечивает максимально эффективное размещение вещей на площади. Конструкции бывают разные, в первую очередь это касается корпуса. Конкретней:

г-образные;

трапециевидные;

треугольные;

радиусные.

Когда подбираете шкаф-купе, обращайте внимание на внутреннее наполнение и двери – в одной из позиций ширина открывания и створки должны совпадать. В ином случае достать вещи с удаленных участков будет проблематично.

Радиальные – это изысканный внешний вид, а еще отличные возможности для создания уникального дизайна. Конструкция его – это классический корпус в ¼ круга или овала, бывают волнообразные каркасы, где чередуются выпуклые и вогнутые двери. При том, что такая конструкция выглядит хорошо, практичность его сомнительна.

Наполнение: что должно быть внутри шкафа

Большинство шкафов-купе можно собрать, исходя из собственных потребностей. Наполнения может включать:

полки – базовый компонент, габариты которого подбирается исходя из веса и типа вещей, что будут храниться;

ящики – эти элементы могут быть разных габаритов, перемещаются по направляющих;

штанги для одежды – металлический стержень, размещенный между двумя стенками;

выдвижные корзины – в них можно удобно хранить практически все вещи;

полки решетки для обуви. Это очень эффективное решение, чтобы не занимать место в прихожей. Подойдет, например, для сезонной обуви;

пантограф. Он же – «лифт» дает возможность легко извлекать вещи с верхних отделов.

В отдельных случаях шкаф-купе можно оснащать специфическими конструктивными элементами. Фасады имеют отражающие поверхности или панели с декоративными элементами. Зеркальные двери особенно привлекательны тем, что они визуально расширяют пространство в помещении, буквально растворяются в нем. Выбрать шкаф-купе – нелегко, следует потратить больше времени, чтобы получить именно то наполнение и внешний вид, который хотите, но время окупится так как он приобретается не на один год.