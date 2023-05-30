Гид покупателя: Различные типы электрических кабелей, их особенности и применение

Электрический или силовой кабель – это тип проводника, используемый для передачи электрической энергии от источника к потребителю. Он играет важнейшую роль в построении всевозможных электрических систем от промышленного до бытового уровня. Прежде чем купить кабель для проводки, эксперты компании EServer советуют подобрать подходящий под свои требования вариант, учитывая некоторые особенности.

По конструкции стандартный электрокабель состоит из металлических проводников, изоляционных слоёв и внешней оболочки. Проводники, обычно сделанные из меди или алюминия, служат для передачи электрического тока. Изоляция кабеля, часто выполненная из полимерных материалов, выполняет диэлектрическую функцию между проводниками и предотвращает короткое замыкание. Оболочка, обычно из ПВХ или полиэтилена, защищает кабель от факторов окружающей среды, таких как влага, абразивные и химические воздействия.

Электрические кабели для проводки находят широкое применение во множестве областей и секторов, среди которых выделяются следующие:

электрические системы зданий и жилых домов;

энергетические сети, в том числе высоковольтные линии электропередачи;

промышленные установки;

транспортные системы;

телекоммуникационные сети;

системы видеонаблюдения и безопасности;

техническое оборудование и электроинструменты.

Силовые кабели обладают разными параметрами, типами проводников и вариантами изоляции, чтобы соответствовать различным требованиям и условиям эксплуатации.

Каких типов бывают электрические кабеля

Определить тип электрического кабеля можно по его маркировке. Из соответствующего буквенного обозначения расшифровывается конструкция конкретного электрокабеля по материалам жил и оболочек.

Приведём примеры некоторых наиболее распространённых силовых кабелей:

ШВВП – плоский и гибкий кабель шнурового исполнения с внутренними и наружной виниловыми оболочками (ПВХ), чаще всего используется в качестве питающего шнура для бытовых электроприборов, но может применяться и для проводки. Бывает с двумя или тремя многопроволочными медными жилами, расположенными параллельно.

ПВС, ПВСнг, ПВСнгд – круглые соединительные провода с многопроволочными жилами из меди и плотной наружной оболочкой из ПВХ. Могут иметь от двух до нескольких жил, обладают хорошей гибкостью и подходят для подключения бытовых электроприборов повышенной мощности.

ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд – круглые кабели с 2-5 медными многожильными проводниками и виниловыми покрытиями (PVC). Могут применяться как в промышленности, так и бытовом хозяйстве.

ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнгд-П – медные плоские кабели с параллельно расположенными одножильными проводниками, изоляциями и оболочкой из ПВХ. Подходят для бытовой проводки в местах, требующих экономии пространства.

Отметим, что если обозначенные типы кабелей имеют приставку «нг», то это означает негорючесть оболочки. Приставка «нгд» говорит дополнительно к негорючим свойствам про пониженное дымовыделение.

Параметры выбора электрического кабеля

Одним из основных параметров силового кабеля является его номинальное напряжение, которое определяет диапазон электрического напряжения, при каком кабель может надёжно функционировать.

В зависимости от номинального напряжения, электрокабели делятся на два таких типа:

низковольтные кабели, а также проводы и шнуры – используются для передачи электроэнергии с напряжением до 1 кВ, широко применяются в зданиях, жилых домах, офисах и небольших промышленных установках. Ключевым аспектом выбора такого кабеля является количество жил, необходимых для передачи тока и напряжения.

высоковольтные кабели – предназначены для передачи электроэнергии с напряжением выше 1 кВ. Они используются в энергетических сетях, подстанциях, на промышленных объектах и в других масштабных электрических системах. Обычно снабжаются тремя толстыми жилами, имеют больший диаметр и обладают усиленными изоляционными слоями.

Одним из важных конструкционных аспектов электрического кабеля является материал изоляции жил и наружной оболочки. Варианты изоляционных покрытий включают поливинилхлоридный пластикат (ПВХ, PVC) – наиболее популярный материал, полиэтилен (ПЭ, PE), резину, специальную кабельную бумагу и др.

В целом, специалисты EServer рекомендуют необходимо обращать внимание на такие технические характеристики кабелей: