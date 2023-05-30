Гид покупателя: Различные типы электрических кабелей, их особенности и применение

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Электрический или силовой кабель – это тип проводника, используемый для передачи электрической энергии от источника к потребителю. Он играет важнейшую роль в построении всевозможных электрических систем от промышленного до бытового уровня. Прежде чем купить кабель для проводки, эксперты компании EServer советуют подобрать подходящий под свои требования вариант, учитывая некоторые особенности.

кабель

Фото: e-server.com.ua

По конструкции стандартный электрокабель состоит из металлических проводников, изоляционных слоёв и внешней оболочки. Проводники, обычно сделанные из меди или алюминия, служат для передачи электрического тока. Изоляция кабеля, часто выполненная из полимерных материалов, выполняет диэлектрическую функцию между проводниками и предотвращает короткое замыкание. Оболочка, обычно из ПВХ или полиэтилена, защищает кабель от факторов окружающей среды, таких как влага, абразивные и химические воздействия.

Электрические кабели для проводки находят широкое применение во множестве областей и секторов, среди которых выделяются следующие:

  • электрические системы зданий и жилых домов;
  • энергетические сети, в том числе высоковольтные линии электропередачи;
  • промышленные установки;
  • транспортные системы;
  • телекоммуникационные сети;
  • системы видеонаблюдения и безопасности;
  • техническое оборудование и электроинструменты.

Силовые кабели обладают разными параметрами, типами проводников и вариантами изоляции, чтобы соответствовать различным требованиям и условиям эксплуатации.

Каких типов бывают электрические кабеля

Определить тип электрического кабеля можно по его маркировке. Из соответствующего буквенного обозначения расшифровывается конструкция конкретного электрокабеля по материалам жил и оболочек.

Приведём примеры некоторых наиболее распространённых силовых кабелей:

  • ШВВП – плоский и гибкий кабель шнурового исполнения с внутренними и наружной виниловыми оболочками (ПВХ), чаще всего используется в качестве питающего шнура для бытовых электроприборов, но может применяться и для проводки. Бывает с двумя или тремя многопроволочными медными жилами, расположенными параллельно.
  • ПВС, ПВСнг, ПВСнгд – круглые соединительные провода с многопроволочными жилами из меди и плотной наружной оболочкой из ПВХ. Могут иметь от двух до нескольких жил, обладают хорошей гибкостью и подходят для подключения бытовых электроприборов повышенной мощности.
  • ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд – круглые кабели с 2-5 медными многожильными проводниками и виниловыми покрытиями (PVC). Могут применяться как в промышленности, так и бытовом хозяйстве.
  • ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнгд-П – медные плоские кабели с параллельно расположенными одножильными проводниками, изоляциями и оболочкой из ПВХ. Подходят для бытовой проводки в местах, требующих экономии пространства.

Отметим, что если обозначенные типы кабелей имеют приставку «нг», то это означает негорючесть оболочки. Приставка «нгд» говорит дополнительно к негорючим свойствам про пониженное дымовыделение.

Параметры выбора электрического кабеля

Одним из основных параметров силового кабеля является его номинальное напряжение, которое определяет диапазон электрического напряжения, при каком кабель может надёжно функционировать.

В зависимости от номинального напряжения, электрокабели делятся на два таких типа:

  • низковольтные кабели, а также проводы и шнуры – используются для передачи электроэнергии с напряжением до 1 кВ, широко применяются в зданиях, жилых домах, офисах и небольших промышленных установках. Ключевым аспектом выбора такого кабеля является количество жил, необходимых для передачи тока и напряжения.
  • высоковольтные кабели – предназначены для передачи электроэнергии с напряжением выше 1 кВ. Они используются в энергетических сетях, подстанциях, на промышленных объектах и в других масштабных электрических системах. Обычно снабжаются тремя толстыми жилами, имеют больший диаметр и обладают усиленными изоляционными слоями.

Одним из важных конструкционных аспектов электрического кабеля является материал изоляции жил и наружной оболочки. Варианты изоляционных покрытий включают поливинилхлоридный пластикат (ПВХ, PVC) – наиболее популярный материал, полиэтилен (ПЭ, PE), резину, специальную кабельную бумагу и др.

В целом, специалисты EServer рекомендуют необходимо обращать внимание на такие технические характеристики кабелей:

  • тип кабеля по буквенному обозначению (ШВВП, ПВС, ВВГ, ВВГ-П и др.), определяющий его эксплуатационные возможности;
  • материал жил – медь или алюминий;
  • тип проводника – однопроволочный или многопроволочный, влияет на гибкость кабеля и устойчивость к сгибаниям;
  • число жил в кабеле – от двух до пяти, выбирается исходя из системы переменного тока (однофазная, трёхфазная или многофазная);
  • сечение кабеля – от 1,5 до 35 мм2, влияет на предел безопасно пропускаемого электротока;
  • вариант монтажа – внутренний или внешний;
  • материал оболочки – ПВХ, ПЭ, для наружного монтажа больше подходит полиэтилен по лучшей переносимости факторов среды;
  • свойства оболочки – негорючесть, малодымность (приставки «нг», «нгд», обозначения FR/PVC, LSZH);
  • цвет наружной оболочки кабеля.
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