Гид покупателя: собираем рюкзак первоклассника -какие канцелярские принадлежности нужны

Качественные канцелярские принадлежности облегчают и упрощают процесс образования, помогая ребенку быть более организованным и получать удовольствие от посещения уроков и выполнения заданий. В статье рассказываем, какие вещи рекомендуется купить перед первым сентября, чтобы полностью укомплектовать рюкзак школьника.

Список самых необходимых школьных принадлежностей

В этот перечень входят:

тетради в клетку и линейку, обычную и косую, — лучше выбирать на 12 листов, чтобы ребенку было не тяжело их носить, точное количество необходимых тетрадей на первое учебное полугодие желательно уточнить у учительницы;

блокнот с отрывными листами;

пенал с ручкой, простым карандашом, ластиком и точилкой с контейнером для стружки;

коробка с цветными карандашами, коробка с акварельными красками и кисточкой, а также альбом А4 для уроков рисования;

линейка на 15 или 30 см;

безопасные ножницы и клей-карандаш для уроков труда;

папка с разделителями для более удобного ношения и хранения тетрадей;

влажные и сухие салфетки.

Также следует включить в список ланч-бокс и бутылку для воды.

Где купить качественные канцелярские товары

Большим спросом пользуется продукция брендов из США, которую можно приобрести как в обычных украинских магазинах, так и на американских сайтах с последующей доставкой в Украину. Второй вариант предпочтительнее для тех, кто хочет выбрать товары из более широкого ассортимента и купить их по первоначальной стоимости https://npshopping.com/ru/landings/us.

В число самых известных американских брендов входят:

Crayola — компания производит качественные, безопасные и прочные цветные карандаши, маркеры и мелки;

Ticonderoga — эта торговая марка выпускает заточенные удобные карандаши с ластиком;

Elmer’s — бренд предлагает клеевые стержни, которые очень удобны в применении, не пачкают одежду и безопасны для детей, также в ассортименте есть жидкий клей;

Mead — известный производитель блокнотов и другой бумажной продукции;

Fiskars — компания выпускает безопасные детские ножницы, которыми очень удобно и легко пользоваться;

Five Star — еще один производитель качественных блокнотов, а также папок и других канцелярских принадлежностей;

Paper Mate — на сайте этого бренда можно найти много красивых и качественных ручек, карандашей и ластиков для комфортного письма и рисования.

Также стоит упомянуть о торговой марке Sterilite, в каталоге которой представлены удобные пеналы и органайзеры.