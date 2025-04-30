Гид покупателя: сверла по металлу – секреты выбора и применения

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Процесс металлообработки включает множество операций, среди которых сверление занимает особое место. Качество и эффективность сверления напрямую зависят от правильно подобранного инструмента. Сверла различного назначения позволяют выполнять отверстия разных диаметров в самых разнообразных материалах.

Специалисты компании “ОКЕАН ТРЕЙД”, имеющие многолетний опыт поставок металлорежущего инструмента, рассказывают про их виды и дают советы по выбору.

сверла по металлу

Виды свёрл по металлу

Современный рынок предлагает разнообразные типы сверл по металлу, которые различаются по конструкции и назначению:

  • Спиральные сверла – самый распространенный вид, имеют цилиндрический или конический хвостовик. Используются для работы с различными металлами.
  • Центровочные сверла – имеют особую форму с двумя рабочими частями разного диаметра. Применяются для создания центровочных отверстий.
  • Ступенчатые сверла – позволяют сделать отверстия разного диаметра одним инструментом. Удобны при работе с тонколистовым металлом.
  • Корончатые сверла – вырезают материал по кольцевой траектории, снижая усилие при сверлении отверстий большого диаметра.
  • Сверла с механическим креплением пластин – оснащены сменными твердосплавными пластинами, что увеличивает срок службы.

По материалу изготовления сверла делятся на:

  • Быстрорежущая сталь (HSS) – для работы с конструкционными сталями, цветными металлами.
  • Сталь с кобальтом (HSS-Co) – для нержавеющих сталей.
  • Твердосплавные сверла – для максимальной производительности с твердыми материалами.
  • Сверла с алмазным напылением – для особо твердых материалов.

Применение свёрл в работе

Эффективное использование сверл требует соблюдения рекомендаций.

Выбор оптимальной скорости:

  • Для HSS сверл со сталью рекомендуется 15-25 м/мин.
  • Для твердосплавных – 80-120 м/мин.
  • С алюминием скорость увеличивают, с нержавейкой – уменьшают.

Применение СОЖ:

  • Для стали – водные эмульсии и масла.
  • Для алюминия – керосин или специальные составы.
  • Для чугуна – сухое сверление с воздушным охлаждением.

Контроль угла заточки:

  • Стандартный угол 118° для большинства сталей.
  • Для твердых материалов – 130-140°.
  • Для мягких – 90-100°.

Техника сверления:

  • Начинайте с низкой скорости.
  • Периодически выводите сверло для удаления стружки.
  • Для глубоких отверстий используйте ступенчатый метод.

Как выбрать сверло: рекомендации экспертов

При выборе сверла специалисты “ОКЕАН ТРЕЙД” советуют учитывать  следующие факторы.

Материал заготовки:

  • Для конструкционных сталей – стандартные HSS сверла.
  • Для нержавеющих – HSS-Co или твердосплавные.
  • Для алюминия – сверла с полированной поверхностью канавок.
  • Для чугуна – твердосплавные сверла.

Тип оборудования:

  • Для ручных дрелей – сверла с цилиндрическим хвостовиком.
  • Для станков с ЧПУ – сверла с хвостовиком Weldon или внутренним подводом СОЖ.
  • Для глубокого сверления – специальные сверла с каналами для СОЖ.

Особенности конструкции:

  • Сверла с покрытием TiN увеличивают стойкость в 2-3 раза.
  • Сверла с полированными канавками улучшают отвод стружки.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ для глубоких отверстий.

Правильно подобранное сверло – залог эффективной обработки. Учитывая материал, оборудование и особенности задачи, можно повысить производительность и снизить затраты.

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