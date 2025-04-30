Гид покупателя: сверла по металлу – секреты выбора и применения
Процесс металлообработки включает множество операций, среди которых сверление занимает особое место. Качество и эффективность сверления напрямую зависят от правильно подобранного инструмента. Сверла различного назначения позволяют выполнять отверстия разных диаметров в самых разнообразных материалах.
Специалисты компании “ОКЕАН ТРЕЙД”, имеющие многолетний опыт поставок металлорежущего инструмента, рассказывают про их виды и дают советы по выбору.
Виды свёрл по металлу
Современный рынок предлагает разнообразные типы сверл по металлу, которые различаются по конструкции и назначению:
- Спиральные сверла – самый распространенный вид, имеют цилиндрический или конический хвостовик. Используются для работы с различными металлами.
- Центровочные сверла – имеют особую форму с двумя рабочими частями разного диаметра. Применяются для создания центровочных отверстий.
- Ступенчатые сверла – позволяют сделать отверстия разного диаметра одним инструментом. Удобны при работе с тонколистовым металлом.
- Корончатые сверла – вырезают материал по кольцевой траектории, снижая усилие при сверлении отверстий большого диаметра.
- Сверла с механическим креплением пластин – оснащены сменными твердосплавными пластинами, что увеличивает срок службы.
По материалу изготовления сверла делятся на:
- Быстрорежущая сталь (HSS) – для работы с конструкционными сталями, цветными металлами.
- Сталь с кобальтом (HSS-Co) – для нержавеющих сталей.
- Твердосплавные сверла – для максимальной производительности с твердыми материалами.
- Сверла с алмазным напылением – для особо твердых материалов.
Применение свёрл в работе
Эффективное использование сверл требует соблюдения рекомендаций.
Выбор оптимальной скорости:
- Для HSS сверл со сталью рекомендуется 15-25 м/мин.
- Для твердосплавных – 80-120 м/мин.
- С алюминием скорость увеличивают, с нержавейкой – уменьшают.
Применение СОЖ:
- Для стали – водные эмульсии и масла.
- Для алюминия – керосин или специальные составы.
- Для чугуна – сухое сверление с воздушным охлаждением.
Контроль угла заточки:
- Стандартный угол 118° для большинства сталей.
- Для твердых материалов – 130-140°.
- Для мягких – 90-100°.
Техника сверления:
- Начинайте с низкой скорости.
- Периодически выводите сверло для удаления стружки.
- Для глубоких отверстий используйте ступенчатый метод.
Как выбрать сверло: рекомендации экспертов
При выборе сверла специалисты “ОКЕАН ТРЕЙД” советуют учитывать следующие факторы.
Материал заготовки:
- Для конструкционных сталей – стандартные HSS сверла.
- Для нержавеющих – HSS-Co или твердосплавные.
- Для алюминия – сверла с полированной поверхностью канавок.
- Для чугуна – твердосплавные сверла.
Тип оборудования:
- Для ручных дрелей – сверла с цилиндрическим хвостовиком.
- Для станков с ЧПУ – сверла с хвостовиком Weldon или внутренним подводом СОЖ.
- Для глубокого сверления – специальные сверла с каналами для СОЖ.
Особенности конструкции:
- Сверла с покрытием TiN увеличивают стойкость в 2-3 раза.
- Сверла с полированными канавками улучшают отвод стружки.
- Сверла с внутренним подводом СОЖ для глубоких отверстий.
Правильно подобранное сверло – залог эффективной обработки. Учитывая материал, оборудование и особенности задачи, можно повысить производительность и снизить затраты.Tweet