Гид покупателя: сверла по металлу – секреты выбора и применения

Процесс металлообработки включает множество операций, среди которых сверление занимает особое место. Качество и эффективность сверления напрямую зависят от правильно подобранного инструмента. Сверла различного назначения позволяют выполнять отверстия разных диаметров в самых разнообразных материалах.

Специалисты компании “ОКЕАН ТРЕЙД”, имеющие многолетний опыт поставок металлорежущего инструмента, рассказывают про их виды и дают советы по выбору.

Виды свёрл по металлу

Современный рынок предлагает разнообразные типы сверл по металлу, которые различаются по конструкции и назначению:

Спиральные сверла – самый распространенный вид, имеют цилиндрический или конический хвостовик. Используются для работы с различными металлами.

Центровочные сверла – имеют особую форму с двумя рабочими частями разного диаметра. Применяются для создания центровочных отверстий.

Ступенчатые сверла – позволяют сделать отверстия разного диаметра одним инструментом. Удобны при работе с тонколистовым металлом.

Корончатые сверла – вырезают материал по кольцевой траектории, снижая усилие при сверлении отверстий большого диаметра.

Сверла с механическим креплением пластин – оснащены сменными твердосплавными пластинами, что увеличивает срок службы.

По материалу изготовления сверла делятся на:

Быстрорежущая сталь (HSS) – для работы с конструкционными сталями, цветными металлами.

Сталь с кобальтом (HSS-Co) – для нержавеющих сталей.

Твердосплавные сверла – для максимальной производительности с твердыми материалами.

Сверла с алмазным напылением – для особо твердых материалов.

Применение свёрл в работе

Эффективное использование сверл требует соблюдения рекомендаций.

Выбор оптимальной скорости:

Для HSS сверл со сталью рекомендуется 15-25 м/мин.

Для твердосплавных – 80-120 м/мин.

С алюминием скорость увеличивают, с нержавейкой – уменьшают.

Применение СОЖ:

Для стали – водные эмульсии и масла.

Для алюминия – керосин или специальные составы.

Для чугуна – сухое сверление с воздушным охлаждением.

Контроль угла заточки:

Стандартный угол 118° для большинства сталей.

Для твердых материалов – 130-140°.

Для мягких – 90-100°.

Техника сверления:

Начинайте с низкой скорости.

Периодически выводите сверло для удаления стружки.

Для глубоких отверстий используйте ступенчатый метод.

Как выбрать сверло: рекомендации экспертов

При выборе сверла специалисты “ОКЕАН ТРЕЙД” советуют учитывать следующие факторы.

Материал заготовки:

Для конструкционных сталей – стандартные HSS сверла.

Для нержавеющих – HSS-Co или твердосплавные.

Для алюминия – сверла с полированной поверхностью канавок.

Для чугуна – твердосплавные сверла.

Тип оборудования:

Для ручных дрелей – сверла с цилиндрическим хвостовиком.

Для станков с ЧПУ – сверла с хвостовиком Weldon или внутренним подводом СОЖ.

Для глубокого сверления – специальные сверла с каналами для СОЖ.

Особенности конструкции:

Сверла с покрытием TiN увеличивают стойкость в 2-3 раза.

Сверла с полированными канавками улучшают отвод стружки.

Сверла с внутренним подводом СОЖ для глубоких отверстий.

Правильно подобранное сверло – залог эффективной обработки. Учитывая материал, оборудование и особенности задачи, можно повысить производительность и снизить затраты.