Гид покупателя: тепловизионный бинокль – виды и особенности выбора

Наблюдать отдаленные объекты в полной темноте позволяет специальный прибор – тепловизионный бинокль. Это приспособление преобразует тепловой поток в инфракрасное изображение, которое пользователь видит через выходные линзы, – отмечают специалисты компании Expert PRO.

Бинокулярный тепловизор предназначен для наблюдений ночью, а также в условиях плохой видимости – через дымовую завесу, густые заросли, туман и т.п. Как отмечают эксперты компании, прибор отлично подойдет для охраны, выполнения тактических операций, охоты и других задач. Они же объясняют принцип работы таких устройств и описывают характеристики на которые стоит обратить внимание при выборе.

Принцип работы

Сердцевиной тепловизионного бинокля является датчик, который улавливает тепло, исходящее от цели. Устройство визуализирует инфракрасные волны, подавая их в виде изображения, где каждый оттенок отвечает за определенную температурную зону. Таким образом оператор может распознать объект даже в полной темноте или через препятствия.

Стоит отметить, что в разных моделях бывают различные цветовые палитры – от серого до красного, от зеленого до желтогорячего и прочие.

Преимущества тепловизионного бинокля

Сегодня категория тепловизоров включает множество приборов в разных форм-факторах. Бинокль является одним из популярных вариантов, и на это есть несколько причин.

Во-первых, ТБ, в отличие от монокуляров или прицелов, позволяет задействовать оба глаза. Этот фактор снижает нагрузку на зрительные нервы, упрощает наблюдение, делает его более удобным и органичным. Кроме того, большинство тепловизионных биноклей предусматривают оптическое увеличение, что позволяет приближать рассматриваемый объект.

Поскольку ТБ рассчитан на постоянное ношение и использование в полевых условиях, его модели делают компактными и относительно легкими. Самые “продвинутые” варианты могут быть оснащены GРЅ, компасом, точкой доступа Wi-Fi, лазерным дальномером и прочими вспомогательными дополнениями.

Характеристики, на которые стоит обратить внимание

Перед тем, как выбрать тепловизионный бинокль, необходимо ознакомиться с его ведущими параметрами и убедиться, что данная модель подходит для выполнения необходимых задач. В частности, стоит обратить особое внимание на: