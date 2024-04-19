Гид покупателя: тренды и особенности женских кроссовок в 2024 году

Кроссовки – самый продаваемый вид обуви в мире. И как бы высокая мода не отрицала их, с цифрами не поспоришь – около 80% всей обуви в развитых странах мира приходится на эту удобную и практичную обувь.

Насколько сочетаемы женские кроссовки с различными гардеробами рассказывают специалисты компании Sandalini– как и любая другая обувь, кроссовки имеют разные подвиды:

беговые кроссовки;

кроссовки для тренировок в зале;

кроссовки для повседневной носки;

модные дизайнерские кроссовки;

кроссовки для туризма и активного отдыха, так называемые «трекинговые».

Каждый тип кроссовок предназначен для определенной цели и активности, так что выбор зависит от того, что именно вы планируете делать в них. Аспект моды на каждый день проще всего рассматривать на кроссовках для повседневной носки. Именно их чаще всего покупают модницы.

Тренды женских кроссовок в 2024 году

Женские кроссовки в 2024 году двигаются в фарватере моды последних лет. С одной стороны массивные формы, тяга к ретро в расцветках, а с другой стороны пышный декор при обилии белого, бежевого цвета, металликов. В спортивной моде ощущается влияние милитари – в расцветках, в увеличенной высоте и зоне шнуровки, агрессивном протекторе подошвы. Рассмотрим основные тренды.

Ретро. Уже мало кого удивишь большими ugli – отсылкой к 90-м годам. По всей вероятности, это был лишь первый звоночек разворота к ретро-моде. Неокрашенные люверсы, контрастные цветовые схемы, толстая подошва, немного гипертрофированные формы – все это обещает нам не сходить с полок модных магазинов ближайший год, а может и более. Мода ориентируется на период 1980-1990- годов, сочетая кроссовки со свободными джинсами, брюками, шортами. В тренде будут модели с большой площадью подошвы с относительно неглубоким протектором.

Цветовая палитра. Вопреки обещаниям института Пантон, сулившего миру популярность цвета «персикового пуха» (PANTONE 13-1023 Peach Fuzz), персиковый не так часто всплывает в гамме кроссовок. В тренде белый с различными контрастными вкраплениями и вставками из чёрного, красного, зелёного, оранжевого. Ретро стиль диктует обувь довольно скупую цветовую гамму, тяготеющую к ахроматическим цветам, как бы выразились художники.

Но даже там, где смелые цветовые эксперименты допустимы, скорее всего будет сохраняться пастельность цвета и тёплые оттенки. Параллельно с этим в женскую моду перетекают тенденции из мужской. Сказывается милитаризация в мире, а потому среди цветов не теряют актуальности зелёный, оливковый, шаровый серый, песочный и традиционный хаки, для которых матовость и пастельность походят как нельзя лучше.

Форма и декор. 2024 год – год экспериментов с формой и настоящей эклектики. Толстые и тонкие подошвы, гибридный верх со вставками из ткани, кожи другого типа и цвета, двухзонные шнуровки, дополненные липучкой. Всё это уже имеет место в обувной моде и дальше этот маховик будет только раскручиваться. Нас однозначно ждут яркие принты, накладные элементы в виде бантиков, кружев, различных ленточных украшений и стилизаций под бахрому.

Экологичность. Она также будет диктовать многое в моде в ближайшие годы. Что это значит для нас? В первую очередь – много элементов кроссовок, изготовленных из вторично переработанного пластика, засилье экокожи. Для верха (upper кроссовок) могут использоваться вставки, изготовленные из хлопчатобумажных, бамбуковых, конопляных волокон.