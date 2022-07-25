Гид покупателя: В чем преимущества кровати с подъемным механизмом?

Для небольших квартир важно иметь функциональную мебель. Сегодня многие предпочитают недорого купить кровать с подъемным механизмом. Такая кровать одновременно может играть роль не только спального места, но и служить местом хранения вещей, которые можно складывать под спальным местом.

Как функционирует подъемный механизм?

Подъемный механизм бывает трех видов:

ручной на петлях;

с витыми пружинами;

с газлифтом.

Недорогое решение подъемного механизма — ручной на петлях. То есть, необходимо будет самостоятельно поднимать определенную часть кровати. Конечно, для пожилых людей это не совсем удобный вариант. Но в остальном, отличное решение за разумные деньги.

С витыми пружинами подъемный механизм также не составит особого труда во время эксплуатации. Но предполагается бережное использование механизма, поскольку может выйти из строя уже через пару лет при жестком использовании.

Последний вариант — самый популярный, поскольку обеспечивает плавный подъем и фиксацию мебели без каких-либо усилий. Достаточно легкого нажатия, чтобы конструкция самостоятельно поднялась или опустилась.

Что лучше выбрать — подъемный механизм или ящики?

На рынке активно предлагаются модели с выдвижными ящиками. Поэтому иногда некоторые потенциальные покупатели долго раздумывают над тем, что же в итоге выбрать — подъемный механизм или ящики. Но помните, что ящики подходят для единственной цели — хранения всевозможных мелочей. Тогда как подъемный механизм освобождает намного больше места, а значит там поместиться намного больше вещей.

Подъемный механизм отличается такими характеристиками:

экономией места;

гарантией порядка;

удобством при уборке;

простой эксплуатацией.

Кровать на ножках всегда усложняет процесс уборки. Под это пространство постоянно будет накапливаться пыль, шерсть животных и прочее. И иногда совсем непросто тщательно вымыть пол.

Подъемный механизм не предполагает необходимости низко нагибаться в отличие от ящиков.

Подъемный механизм может быть на каждом виде кровати:

односпальной:

полуторной;

двуспальной.

Односпальные кровати подойдут тем, кто любит спать в одиночестве. Тогда как полуторные модели также могут предлагаться одному жильцу, у которого достаточно свободного места в спальне. Полуторные кровати часто выбирают семейные пары для компактного жилья. Двуспальные кровати — отличное решение для большой семьи. Поскольку далеко не у каждого есть гостевая комната или гостиная, то имея такую большую кровать, сможете собирать всю семью за просмотром фильма на ней.

Выбирая кровать с подъемным механизмом, обратите внимание и на материал. Самыми экологичными и долговечными изделиями считаются кровати из натурального дерева. Но натуральное дерево стоит дорого, и требует особого ухода. ДСП стоит дешевле, но при правильной эксплуатации также прослужит на протяжении длительного времени. К тому же из этого материала предлагаются спальные места с подъемным механизмом разных цветов. А значит сможете легко экспериментировать с интерьером.

Кровати с подъемным механизмом стоят дороже классических моделей. Но по отзывам покупателей стоимость себя оправдывает, поскольку решает проблему не только спального места, но и комфортного хранения различных вещей.