Гид покупателя: в чем разница между шаровыми кранами и пробковыми

Правильный выбор запорной арматуры зависит от различных факторов: нужно учитывать размер трубы, давление и температура пропускаемой среды, ее абразивность и другие факторы.

Для большинства задач кран шаровой будет оптимальным выбором (из-за цены). Для более экстремальных задач, таких как отсечки перегретого пара (свыше 12 бар), в игру вступают такие типы клапанов, как седельные клапаны, поршневые клапаны и золотниковые клапаны. Здесь вы должны знать, что только поршневой клапан может обеспечить 100% герметичность. Шаровые краны иногда сравнивают и путают с пробковыми, поэтому специалисты компании Укрспецарматура рассказывают об их различиях и областях применения.

Эти два типа клапанов, как правило, имеют одинаковую функцию, они предназначены для перекрытия потока, но также можно использовать их для регулирования или дросселирования, если это необходимо.

Шаровые краны

Шаровые краны используются для перекрытия и регулирования потока жидкостей или воздуха и неагрессивных газов. Поэтому они являются важной частью систем отопления или систем охлаждения. Это фитинг, в котором поток закрывается полусферическим колпачком. Неоспоримым преимуществом шаровых кранов является их герметичность.

Делится по типу штуцера — на двухходовой и трехходовой. Еще одно деление – на запорно-регулирующие, где запорные обычно полнопоточные, а регулирующие имеют специальную вставку для линеаризации процесса запирания.

Как следует из названия, запорные клапаны используются для перекрытия потока жидкости. Как правило, это двухходовые клапаны. Для этих кранов нет необходимости линеаризовать процесс закрытия, поскольку желательно закрыть поток как можно быстрее. Кроме того, трехходовые полнопроходные шаровые краны делятся на смесительные и распределительные категории, отличие которых заключается в направлении потока выбранной среды.

Регулирующие шаровые краны оснащены линеаризующей вставкой. Это важно для плавного регулирования расхода, чтобы процент вращения регулирующего привода соответствовал проценту открытия клапана, или проценту расхода жидкости. Шаровые краны могут быть изготовлены из латуни, нержавеющей стали или пластика.

Существует много разных шаровых кранов для разных целей. Неважно, шаровой это кран для газа или для воды, каждый отдельный тип был испытан и одобрен для своей цели. Шаровые краны также доступны во многих различных формах и размерах:

3-ходовые шаровые краны. Шаровой кран со сливом. Шаровой кран с обратным клапаном. Шаровой кран с грязевым клапаном. Шаровой кран с врезным кольцом (для труб из нержавеющей стали, меди и Pex). Шаровой кран с резьбовым соединением. Газовый шаровой кран. Шаровой кран с полным потоком. Шаровой кран с пониженным расходом и прочие.

Помимо выбора материала, при покупке шаровых кранов необходимо выбрать управление – обычно оно осуществляется вручную с помощью ручного рычага, либо для этого используется сервопривод или пневмопривод.

Шаровые краны со сливом, в отличие от классических «шаровых кранов» в резьбовом или фланцевом исполнении, имеют дополнительный сливной клапан со стороны крана. Таким образом, дренажные шаровые краны служат для закрытия трубы так же, как и обычные шаровые краны, но упомянутый боковой сливной винт позволяет опорожнить контур. Пользователи часто используют эту функцию, например, когда им нужно слить воду из сада перед зимой.

Пробковые краны

Пробковые краны (также называемые конусными клапанами) и шаровые краны очень похожи. Оба типа относятся к группе «четверть оборота», что означает, что вы поворачиваете рукоятку/маховик на 90 градусов, чтобы закрыть или открыть кран. Таким образом, они работают быстрее, чем линейно закрывающиеся краны.

Оба типа сконструированы таким образом, что их «сердечник» имеет отверстие, через которое может проходить среда, когда кран открыт. В шаровом кране «сердечник» имеет сферическую форму и отверстие круглой формы, в пробковом кране сердечник имеет форму конуса и доступен с различными типами отверстий.

Шаровой кран можно рассматривать как сферический пробковый клапан, так же как пробковый кран можно рассматривать как конический шаровой кран.

Пробковые краны представляют собой краны с конусообразным или цилиндрическим плунжером, который вращается внутри корпуса крана для управления потоком. Конус в кранах может иметь один или несколько проходов. Это гарантирует, что жидкость может свободно течь через конус, когда кран открыт. Когда конус имеет цилиндрическую форму, он расположен перпендикулярно трубке и вращается, позволяя жидкости проходить через клапан.

Конусные клапаны отлично подходят для быстрого закрытия и идеально подходят для газов, например, для природного газа, но также и там, где среда загрязнена и полна различных частиц. При обслуживании шаровых кранов их обычно приходится снимать с трубопровода, за исключением случаев, когда они имеют конструкцию с «верхним входом», которая, как правило, является более дорогой. С другой стороны, пробковые клапаны необходимо регулярно осматривать и регулярно смазывать, но они имеют прочную конструкцию и длительный срок службы.

Шаровые краны не следует использовать для задач регулирования, так как они очень быстро изнашиваются, если они не полностью открыты или полностью закрыты. Пробковые краны, с другой стороны, могут использоваться для регулирования потока в аварийной ситуации.Пробковые клапаны со смазкой имеют ограничение по температуре от -30 до 225 °C. Шаровые краны могут быть адаптированы для широкого спектра применений и даже в сложных условиях, таких как СПГ, криогенные и высокотемпературные технологические процессы. Они требуют гораздо меньшего обслуживания, имеют более надежное уплотнение и могут быть «скребковыми».

Если вы посмотрите на функцию — возможность отключения — каждый из двух типов клапанов имеет свои преимущества и недостатки. Сама запорная поверхность у пробкового крана больше, чем у шарового крана, что также означает, что он лучше закрывается, НО он также часто воспринимается как менее гибкий и более медленный в работе, потому что для его работы требуется больший крутящий момент. В случае более крупных кранов, в которых используются шестерни и приводы, это также приведет к тому, что пробковый кран потребует более крупного привода, чем шаровой, и, следовательно, будет более дорогим. С точки зрения веса пробковый кран также тяжелее шарового и, следовательно, дороже в производстве.

Это приводит к тому, что пробковые клапаны используются реже, когда речь идет о больших трубопроводах.

Типы пробковых клапанов:

Смазываемые плунжерные клапаны.

Несмазываемые плунжерные клапаны.

Противопожарный клапан с мягкими деталями (пожаробезопасный с мягким уплотнением).

Обычный – (стандартный).

Короткие – (короткие установочные размеры, которые могут заменить задвижку).

Вентури – (обычно используется при диаметре 6 дюймов и выше).

При выборе этих типов кранов очень важно определиться со всей задачей, так как существует множество различных типов запорной арматуры. Поэтому обязательно найдется тот кран, который будет оптимален для вашей задачи.