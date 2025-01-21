Гид потребителя: океаническая соль в кулинарии – особенности, разновидности, преимущества

Океаническая соль — это натуральный продукт, который добывают путем выпаривания морской воды. Такая соль является не только универсальной приправой, но и источником полезных минералов, поэтому в последнее время ее популярность стремительно растет. Эксперты рассказывают, чем океаническая соль отличается от обычной поваренной, какие разновидности этого продукта бывают, и как правильно ее использовать во время приготовления блюд.

Что такое океаническая соль

Это продукт, который получают из морской воды посредством ее выпаривания на солнце. Благодаря минимальной обработке океаническая соль сохраняет уникальный вкус, питательную ценность и большое количество микроэлементов, включая магний, кальций, калий, железо, цинк. Также она обладает более мягким вкусом по сравнению с поваренной солью.

Разновидности океанической соли

В продаже есть несколько разновидностей такой соли:

морская — наиболее популярная, бывает с мелкими и крупными гранулами, используется в повседневной кулинарии, поскольку подходит для большинства блюд; Fleur de Sel — элитная соль, которая добывается вручную с поверхности соляных бассейнов и отличается нежной текстурой; серая морская — обладает характерным сероватым оттенком из-за контакта с морским илом, богата магнием и отличается насыщенным вкусом; гавайская черная — делается на Гавайях, окрашивается активированным углем, который обеспечивает приправе характерный вкус и легкие детоксикационные свойства; розовая морская — отличается характерным розоватым оттенком из-за содержания окислов железа, отличается мягким вкусом и часто используется для придания блюдам более эстетичного вида.

Также бывает копченая морская соль, которая проходит процесс копчения на древесине, что придает ей интенсивный аромат и вкус.

Главные характеристики

Океаническая соль богата микроэлементами, которые полезны для здоровья: магний улучшает работу сердца и нервной системы, кальций укрепляет кости, а калий способствует нормализации водного баланса. За счет естественного состава такая приправа обладает более сбалансированным вкусом, по сравнению с поваренной, что позволяет лучше раскрывать ароматы и вкусовую палитру блюд. Также океаническая соль, как отмечают специалисты работающие в маркете Маудау, обладает природными антисептическими свойствами.

Как использовать океаническую соль в кулинарии

Такая соль прекрасно подходит для приготовления супов, соусов, мяса и рыбы. Ее насыщенный вкус улучшает качество готового блюда. Такие разновидности как флер-де-сель или копченая морская часто используют для добавления последнего штриха к готовым блюдам. Несколько крупинок приправы делают вкус более глубоким и изысканным. А крупнозернистая морская соль используется для приготовления рыбы или мяса в соляной корке. Этот метод запекания сохраняет сочность продуктов и придает им необычный вкус.