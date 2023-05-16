Гид потребителя: секреты приготовления идеальных роллов – рецепты от шеф-повара
Японская кухня становится все более популярной в Украине. Заказать доставку роллов в Киеве https://rocosushi.com/ru/menu/rolly стало еще проще, сегодня это удобный и быстрый способ получить блюда японской кухни не выходя из дома.
Но иногда люди хотят попробовать приготовить роллы прямо у себя дома. Эксперты компании ROCO Sushi поделились секретами и рецептами от шеф-повара, которые помогут создать настоящие роллы просто и легко на своей кухне.
-
Выбор ингредиентов:
- Рис: для приготовления идеальных роллов используйте специальный сорт риса для суши. Он должен быть короткозернистым и клейким.
- Водоросли нори: выбирайте качественные листы нори без повреждений.
- Рыба и морепродукты: используйте только свежую и высококачественную рыбу и морепродукты. Шеф-повар рекомендует выбирать такие виды, как лосось, тунец, креветки и угорь.
- Овощи: добавьте в роллы свежие овощи, такие как огурцы, авокадо, морковь и лук-порей, чтобы придать им хрустящую текстуру и свежий вкус.
-
Приготовление риса:
- Промойте рис несколько раз, чтобы удалить излишек крахмала и придать ему прозрачность.
- Приготовьте рис, соблюдая пропорции воды и риса, указанные на упаковке.
- После варки риса добавьте в него рисовый уксус, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы рис стал липким и ароматным.
-
Сборка роллов:
- Положите лист нори на специальный бамбуковый коврик для суши.
- Распределите рис по поверхности нори, оставляя небольшую полоску свободной сверху.
- Расположите начинку (рыбу, морепродукты, овощи) вдоль нижней части нори.
- С помощью коврика аккуратно скрутите рулет, плотно прижимая его.
-
Разрезание и подача:
- Острый ножом разрежьте рулет на порционные куски. О том, как правильно нарезать роллы детальнее можно узнать по ссылке https://rocosushi.com/ru/blog/66.
- Украсьте роллы тонкими ломтиками рыбы, авокадо или другими декоративными элементами.
- Подайте роллы на специальной подноске для суши, сопроводив их соевым соусом, васаби и имбирем.
-
Секреты шеф-повара:
- Не забывайте сытно поесть перед приготовлением роллов, чтобы не соблазняться их пробовать на каждом этапе.
- Постарайтесь равномерно распределить начинку по всей длине ролла, чтобы каждый кусочек был вкусным и сочным.
- Подавайте роллы свежими и немедленно после приготовления, чтобы сохранить их текстуру и аромат.
- Экспериментируйте с различными соусами и добавками, чтобы создавать уникальные комбинации вкусов и оттенков.
Заказать доставку роллов может быть отличным вариантом, если вы не хотите или не можете самостоятельно готовить. Однако, приготовление роллов дома с помощью предложенных рецептов позволит насладиться процессом и создать блюда, которые могут удивить друзей и близких.
Специалисты компании советуют не бояться экспериментировать с различными ингредиентами, соусами и начинками. Кулинария – это творчество, и каждый может придумать свой собственный уникальный рецепт роллов. Можно не ограничиваться классическими вариантами, а открыть для себя новые вкусы и комбинации.Tweet