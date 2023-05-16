Гид потребителя: секреты приготовления идеальных роллов – рецепты от шеф-повара

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Японская кухня становится все более популярной в Украине. Заказать доставку роллов  в Киеве https://rocosushi.com/ru/menu/rolly стало еще проще, сегодня это удобный и быстрый способ получить  блюда японской кухни не выходя из дома.

Но иногда люди хотят попробовать приготовить роллы прямо у себя дома. Эксперты компании ROCO Sushi поделились секретами и рецептами от шеф-повара, которые помогут создать настоящие роллы просто и легко на своей кухне.

Ролл Филадельфия с лососем и авокадо

Фото: rocosushi.com

  1. Выбор ингредиентов:

    • Рис: для приготовления идеальных роллов используйте специальный сорт риса для суши. Он должен быть короткозернистым и клейким.
    • Водоросли нори: выбирайте качественные листы нори без повреждений.
    • Рыба и морепродукты: используйте только свежую и высококачественную рыбу и морепродукты. Шеф-повар рекомендует выбирать такие виды, как лосось, тунец, креветки и угорь.
    • Овощи: добавьте в роллы свежие овощи, такие как огурцы, авокадо, морковь и лук-порей, чтобы придать им хрустящую текстуру и свежий вкус.

  2. Приготовление риса:

    • Промойте рис несколько раз, чтобы удалить излишек крахмала и придать ему прозрачность.
    • Приготовьте рис, соблюдая пропорции воды и риса, указанные на упаковке.
    • После варки риса добавьте в него рисовый уксус, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы рис стал липким и ароматным.

  3. Сборка роллов:

    • Положите лист нори на специальный бамбуковый коврик для суши.
    • Распределите рис по поверхности нори, оставляя небольшую полоску свободной сверху.
    • Расположите начинку (рыбу, морепродукты, овощи) вдоль нижней части нори.
    • С помощью коврика аккуратно скрутите рулет, плотно прижимая его.

  4. Разрезание и подача:

    • Острый ножом разрежьте рулет на порционные куски. О том, как правильно нарезать роллы детальнее можно узнать по ссылке https://rocosushi.com/ru/blog/66.
    • Украсьте роллы тонкими ломтиками рыбы, авокадо или другими декоративными элементами.
    • Подайте роллы на специальной подноске для суши, сопроводив их соевым соусом, васаби и имбирем.

  1. Секреты шеф-повара:

    • Не забывайте сытно поесть перед приготовлением роллов, чтобы не соблазняться их пробовать на каждом этапе.
    • Постарайтесь равномерно распределить начинку по всей длине ролла, чтобы каждый кусочек был вкусным и сочным.
    • Подавайте роллы свежими и немедленно после приготовления, чтобы сохранить их текстуру и аромат.
    • Экспериментируйте с различными соусами и добавками, чтобы создавать уникальные комбинации вкусов и оттенков.

Заказать доставку роллов может быть отличным вариантом, если вы не хотите или не можете самостоятельно готовить. Однако, приготовление роллов дома с помощью предложенных рецептов позволит  насладиться процессом и создать  блюда, которые могут удивить  друзей и близких.

Специалисты компании советуют не бояться экспериментировать с различными ингредиентами, соусами и начинками. Кулинария – это творчество, и каждый может придумать свой собственный уникальный рецепт роллов. Можно не ограничиваться классическими вариантами, а открыть для себя новые вкусы и комбинации.

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