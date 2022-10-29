Гид потребителя: вредны ли пластиковые окна и как за ними ухаживать

Несмотря на всю любовь человека к деревянным окнам, в последние годы в Украине популярность окон из ПВХ постоянно растет. Причин повышенного интереса к пластиковым окнам множество. Одно из них — цена https://www.alias.od.ua/ceny-2, другое — хорошая теплоизоляция, но также следует помнить, что такие изделия совершенно не требуют ухода.

Также, как отмечают специалисты компании “Алиас-Одесса”, такие изделия из ПВХ отлично перерабатывается, а экологические двери и окна — это как раз те, которые энергосберегающие и в то же время не требуют быстрой замены.

Металлопластиковые окна известных производителей, таких как Рехау, Стеко, Века, ВДС отличаются максимальным сроком службы и хорошим качеством, что подтверждено многими международными тестами и сертификатами. В то же время гарантируется необслуживаемая эксплуатация таких дверных и оконных профилей. Конечно, как и во всех типах окон, фурнитура и уплотнения должны время от времени проверяться, но, например, деревянные окна требуют регулярного ремонта.

Окна ПВХ не нужно перекрашивать, потому что они не желтеют, не трескаются и не выгорают. Кроме того, они обладают гораздо лучшей устойчивостью к влаге и воде. В ванной, на кухне или во время сильного дождя вода не представляет опасности для окон ПВХ. Благодаря этому можно избежать гнили, грибка и сырости.

Что такое окна ПВХ?

Металлопластиковые окна делают из прочного синтетического полимера. Этот материал характеризуется хорошими изоляционными свойствами и низкой себестоимостью производства. Здесь самым большим преимуществом является их относительно низкая цена.

Окна дешевые, но при этом сохраняют хорошее качество. Окна и двери из ПВХ дешевле, чем изделия аналогичных размеров и свойств из алюминия или дерева. Кроме того, металлопластик не нуждается в особом уходе, его трудно повредить и легко чистить. Еще одно преимущество окон и дверей из ПВХ – безграничные возможности их вида. Покупатель может выбрать окна разных цветов или имитировать деревянную структуру. Кроме того, окна ПВХ бывают разных форм, например, можно купить окно с круглой аркой или практически любой конфигурации.

Несмотря на то, что окна ПВХ становятся все более популярными, даже в Украине некоторые люди до сих пор относятся к ним скептически. Мы слышим, что ПВХ токсичен и опасен для окружающей среды. Вредны ли пластиковые окна? Если коротко, то нет.

В настоящее время современные качественные изделия из ПВХ не содержат фталатов, тяжелых металлов или токсичных диоксидов. Особенно надежны окна известных производителей которые дорожат своей репутацией. Их продукты соответствуют юридическим и официальным требованиям, что означает, что как продукт, так и производственный процесс контролируются. Такие окна из ПВХ не содержат свинца, кадмия и органических соединений олова, то есть такие пластиковые окна совершенно безвредны для здоровья человека.

Советы по очистке окон

Чтобы подготовить окна к зиме, специалисты компании Алиас-Одесса https://www.alias.od.ua/ рекомендуют их очистить и проверить элементы фурнитуры и уплотнителей. Простые советы продлят срок службы окон и помогут наслаждаться хорошей теплоизоляцией в холодные дни. Точно так же, как мы сами готовимся к зиме, покупая теплые перчатки и защитный крем, нам также нужно подумать о подготовке наших окон к холодному сезону.

Первое, что вы можете сделать, это очистить окна и тщательно их вымыть. Следует заботиться о стекле, а также о рамах и ручках. Не мойте окна, если на улице слишком холодно или при сильном солнце, иначе могут появиться разводы. Лучший совет по очистке пластиковых окон — использовать стандартные средства для мытья окон или теплую воду с несколькими каплями жидкости для мытья посуды. Прежде всего, избегайте жидкостей, содержащих растворители, абразивы или другие агрессивные химические вещества, так как они могут повредить окно.

Проверить фитинги

Окна — очень важная часть нашего дома — инвестиции в энергоэффективность, безопасность и эстетику. Именно поэтому за ними стоит следить круглый год, особенно регулярно проверять элементы фурнитуры, отвечающие за безопасность. Для очистки и ухода за арматурой следует использовать препараты, ни в коем случае не влияющие на антикоррозионное покрытие арматуры. Поэтому не используйте масло, средства для удаления ржавчины или силиконовые спреи. Лучше всего использовать консистентную смазку или вазелин.

Спаньолеты и петли смазываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Для их очистки рекомендуется использовать жидкое смазочное масло, такое как масло для швейных машин. Поршни смазываются тонким слоем вазелина или его эквивалента. В случае уплотнительных и скользящих планок самое главное содержать их в чистоте, так как поврежденные детали значительно ухудшают изоляционную способность и подлежат замене.

Сохранение качества и характеристик металлопластиковых окон

В итоге можно лишь сказать, что современные окна ПВХ не требуют серьёзного обслуживания, но периодическое профилактическое обслуживание все же необходимо для поддержания их хорошего качества и свойств. Самое главное – мыть окна, проверять уплотнения и обслуживать фурнитуру. Простые советы по уходу обеспечат функциональные окна на долгие годы: