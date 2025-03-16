Хто має право на відтермінування від військової служби у 2025 році?

У 2025 році в Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Законодавство постійно змінюється, тож часто виникають питання, як оформлюється відстрочка від військової служби та хто має на неї право.

Хто має право на відстрочку?

Закон передбачає кілька категорій громадян, які можуть отримати відстрочку:

1. За станом здоров’я:

Особи з інвалідністю (I, II, III групи).

Тимчасово непридатні до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

2. За сімейними обставинами:

Батьки трьох і більше дітей віком до 18 років.

Чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Особи, які доглядають за рідними з інвалідністю I або II групи.

Опікуни недієздатних осіб.

3. За професійною діяльністю:

Заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, критично важливих підприємств.

Викладачі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Наукові співробітники із науковим ступенем.

Студенти денної та дуальної форми навчання.

4. Військові та їхні родини:

Родичі загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Особи, звільнені з полону.

Як оформити відстрочку?

Це правило незмінне станом на 2025 рік: для отримання відстрочки необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) за місцем реєстрації. Подати можна особисто або онлайн через додаток “Резерв+”.

Перелік документів:

Паспорт та ідентифікаційний код.

Документи, що підтверджують право на відстрочку (медичні довідки, свідоцтва про народження дітей, довідки з місця роботи тощо).

Термін дії відстрочки

Стандартний термін відстрочки – 3 місяці з можливістю продовження. Для студентів вона діє протягом навчального семестру (6 місяців). Після завершення терміну потрібно повторно підтвердити право на відтермінування, що вдається не завжди. Для певності перед поданням рекомендується звернутися за допомогою до роботодавця або юриста, якщо ви не впевнені у тому, що все вдасться самостійно.

Важливі нюанси

Працівники критично важливих підприємств повинні підтвердити бронювання до 28 лютого 2025 року.

Особи, які перебувають у розшуку за порушення військового обліку, не можуть отримати відстрочку.

Автоматичне продовження доступне для студентів і багатодітних батьків через “Резерв+”.

Отже, відтермінування військової служби можливе за певних умов, визначених законом. Для його отримання потрібно завчасно зібрати необхідні документи та подати їх у ТЦК і СП або онлайн. На більш широке коло питань повʼязаних з оформленням подібних документів можуть відповісти військові адвокати.