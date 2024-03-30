Хто в Україні отримує пенсії у 200 тисяч: названо особливу категорію «достойників»

В Україні середня пенсія судді становить понад 100 тис. грн. При цьому деякі з них можуть одержувати понад 200 тис. грн. Водночас більшість звичайних українців одержують до 4 тис. грн на пенсії.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Служителі Феміди – найбагатші пенсіонери країни. Зараз у середньому розмір їхніх виплат уже подолав позначку в 100 тис. грн. Хоча деякі судді отримують навіть більше. Наприклад, голова Верховного суду у відставці Ярослав Романюк у своїй декларації за 2023 рік вказав пенсію в розмірі 2 937 027 грн. Це 244,7 тис. грн на місяць.

В Україні з 10,5 млн пенсіонерів виплату менш ніж 4 тис. грн (розрахунки до березневої індексації) отримують 5,35 млн осіб. Тобто більш ніж половина українських пенсіонерів на заслуженому відпочинку отримують навіть менше 4 тис. грн. Більшість українців на пенсії отримують значно менше середньої виплати в 5,3 тис. грн. Менш ніж 5 тис. грн пенсію отримують 6,9 млн осіб.

З 2021-го пенсія судді у відставці зросла з 67,9 тис. до 99,8 тис. грн (станом на січень 2024-го). За цей самий період середня виплата пересічного пенсіонера зросла з 3,5 тис. до 5,3 тис. грн. Такий значний розрив між середньою виплатою і виплатою судді пояснюється не тільки відсутністю обмежень у служителів Феміди.

Головна причина – різні правила розрахунку. Так, мінімальна пенсія судді – 50% від зарплати. А якщо стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб одержувати 90%, потрібно працювати суддею 40 років.