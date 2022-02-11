Інспектора ДАІ, який обіцяв за $2000 «порішати» в суді, не покарали за строками давності

Колишнього інспектора сектору оформлення матеріалів ДТП відділу Державтоінспекції Деснянського району Києва звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку зі строками давності.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 7 лютого.

У червні 2015-го пізно ввечері на вулиці Драйзера зіткнулися автомобілі «Opel Vectra» і «Toyota Camry». В’єтнамця, який був за кермом Тойоти забрала карета швидкої допомоги. Другий водій був сильно п’яний. Тому працівники ДАІ не змогли одразу з’ясувати хто винен і адмінпротокол на місці не складали.

Матеріали передали інспектору, який перечитавши їх, дійшов висновку, що винен водій Опеля. ДАІвець нібито висунув вимогу $2000 за те, що чоловік не втратить водійські права, вводячи в оману щодо можливості вплинути на суддю Деснянського суду столиці, яка тільки оштрафує його.

29 липня інспектор в салоні машини отримав 19 тисяч гривень, а через півтора години, віддавши посвідчення водія, ще 12 тисяч. Гроші чоловік клав до бардачка.

Державтоінспекцію ліквідували 18 листопада 2015 року.

Дії експрацівника ДАІ кваліфікували як одержання неправомірної вигоди і шахрайство (ч.1 ст.368 і ч.1 ст.190 ККУ).

В останньому судовому засіданні захисник попросив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності за строками давності. У даному випадку за шахрайство (ч1.ст.190 КК) строк давності складав 3 роки, а за хабар як нетяжкий злочин (ч. 1ст.368 КК) — 5 років.

Цікаво, що у 2016-му обвинувальний акт надійшов до суду з іншою кваліфікацією — тоді колишньому інспектору інкримінували не шахрайство, а підбурювання до передачі хабара судді, тобто ч.2 ст.27, ч.3 ст.369 КК України. За тяжкий злочин строк давності складає 10 років. Якби прокурор не змінив кваліфікацію, то обвинуваченого не змогли б зараз звільнити від кримінальної відповідальності.