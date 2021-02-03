«Инструмент пропаганды»: у Зеленского объяснили блокировку «ватных» телеканалов

У президента Украины Владимира Зеленского заявили, что блокирование телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти каналы являются инструментом пропаганды.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

По ее словам, уже подтверждено финансирование этих каналов из России и, что эти каналы стали одним из инструментов войны против Украины.

«Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Но они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, которая нарушила суверенитет и государственные границы Украины», — написала она. // РБК-Украина