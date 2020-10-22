Избирателя могут назначить «хулиганом» за порчу бюллетеней с «опросом Зеленского»

Порча бюллетеней со всеукраинским опросом президента Владимира Зеленского в день местных выборов может быть квалифицирована правоохранительными органами как «мелкое хулиганство».

Об этом в интервью журналистке, ведущей авторской программы на Радио НВ Кристине Бердинских рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя призыв украинских писателей Виталия и Дмитрия Капрановых разрывать такие бюллетени.

«Я думаю, это будет [квалифицировано как] мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги братьев Капрановых, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка», — сообщил замглавы МВД.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, статья «Мелкое хулиганство» предполагает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В то же время Геращенко добавил, что проведение «опроса Зеленского» действительно может увеличить число конфликтных ситуаций в день выборов. // НВ