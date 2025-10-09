Кабмін дозволив розлучення онлайн через «Дію», але є одна умова

Шлюб буде розірвано за місяць після подання заяви.

Кабінет міністрів у середу, 8 жовтня, ухвалив постанову, яка дозволить українцям швидко й онлайн розлучитися в застосунку “Дія”. Цією новою послугою може скористатись подружжя, яке не має неповнолітніх дітей, йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що після подання заяви на розлучення в додатку, “Дія” автоматично перевірить інформацію в реєстрах ДРАЦС.

“Якщо дітей немає, шлюб буде розірвано за місяць після подання заяви. Протягом цього часу заяву можна відкликати”, – йдеться у повідомленні.

Раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим — без черг та візитів до установ.

У міністерстві нагадали, що на порталі вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу. // Дзеркало тижня