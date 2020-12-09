Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня

Закривають усі навчальні заклади, окрім садочків та закладів спецосвіти.

Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Рішення про введення локдауну ухвалили зразу після чергового засідання, на позачерговому.

«Ми більше 3 тижнів говорили з представниками бізнесу, місцевої влади, епідеміологами. Прийнято рішення про те, що з 8 січня включно з 24-им січня будуть посилені карантинні обмеження – зимові канікули заради безпеки. Обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захорюваності», — повідомив Шмигаль.

Він додав, що держава залишає право у випадку різкого зростання запроваджувати невідкладний карантин, але за прогнозами і планом локдаун буде 8-25 січня.

Голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що у січні-лютому зростає кількість захворілих на грип, тому локдаун у цей час допоможе уникнути поширення інфекції.

На період локдауну заборонено відвідування усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку.

Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.

Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних. Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині.

Закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації.

У новорічну ніч пропонують дозволити закладам харчування до першої години ночі.

Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори.

Товари та послуги першої необхідності:

товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів

пальне

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватись із здійсненням адресної доставки замовлень.

Окрім того, Кабмін продовжив до 28 лютого карантин та режим надзвичайної ситуації на території України. Громадським закладам подовжили роботу на годину, до 23. Але розрахункові операції мають проводитися до 22.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде 100%. Обговорювали два варіанти початку – у грудні або з 2 січня.

Також повідомлялося, що уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня, а попередні результати цих обмежень стануть відомі вже цього тижня. Раніше голова МОЗ заявив, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту.

Народний депутат Давид Арахамія також говорив, що Кабмін розмірковує над введенням «інтелектуального локдауну», який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну — 90%. Цей локдаун мав бути «скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт». // LB.ua