Кабмін визначив, хто з військовослужбовців ЗСУ повинен буде володіти англійською

Зазначені положення набирають чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні

Уряд затвердив перелік посад військовослужбовців ЗСУ офіцерського, сержантського і старшинського складу, які зобов’язані володіти англійською мовою. Ці положення набирають чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено, відповідно до закону «Про застосування англійської мови в Україні», перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з-поміж військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міноборони та ЗСУ», – йдеться у дописі.

Згідно з урядовим рішенням, такі вимоги стосуватимуться посад в наступних державних структурах: Державній спеціальній службі транспорту, Управлінні державної охорони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, ДПСУ та Нацгвардії.

«Передбачено, що зазначені положення, набирають чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні», – додав Мельничук.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів. За словами нардепа, законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в нашій державі: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов’язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу. // Главком