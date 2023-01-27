Кабмін заборонив на час дії воєнного стану виїзд чиновників за кордон… без поважних причин

“Виїхати за кордон для переговорів – можна, кататися на відпочинок – ні”.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з повідомленням, на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

“Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок – ні”, – наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, відповідне рішення РНБО, відповідний указ президента України, а тепер і відповідна постанова Кабінету міністрів були ухвалені тому, що “на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей”.

Раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення його в дію. Кабінету міністрів було доручено розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Нагадаємо, посольство України в Таїланді поінформувало, що 27 січня в готелі “Novotel” у Бангкоку запланована зустріч народного депутата Миколи Тищенка з представниками української громади для “обговорення питань покращення взаємодії”. // LB.ua