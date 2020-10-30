Как изменить имя, фамилию, отчество и почему вам могут в этом отказать

Согласно украинскому законодательству, начиная с 16 лет, каждый гражданин при желании может изменить свое имя, фамилию и отчество. Впрочем, стоит знать, что при согласии родителей это можно сделать и раньше — с 14 лет.

Изменить фамилию и отчество разрешается также в следующих случаях:

Усыновление, отмена усыновления или признания его недействительным;

При регистрации брака, разводе или признании брака недействительным;

В случае, если отец лица, достигшего 14 лет и имеющего желание изменить отчество, изменил свое имя или сведения о нем как об отце были изъяты из актовой записи о рождении.

Заявление о желании изменить имя принимает и рассматривает отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. В случае, если гражданин Украины проживает за границей, эту функцию берет на себя дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, у которого лицо находится на постоянним консульском учете.

Кроме заявления желающие изменить имя должны предоставить следующие документы:

Паспорт и свидетельство о рождении;

Свидетельство о браке для замужних / женатых лиц;

Свидетельство о расторжении брака для разведенных граждан;

Свидетельство о рождении детей (в том случае, если у заявителя имеются несовершеннолетние дети);

Свидетельство о предварительном изменении собственного имени, имени матери или отца, если оно менялось;

Собственно фото;

Квитанцию ​​об уплате государственной пошлины.

Заявление о желании изменить имя будет рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. После получения разрешения необходимо обратиться в ЗАГС, чтобы составить актовую запись об изменении имени, фамилии или отчества. Если вы не сделаете этого в течение трех месяцев, предварительное разрешение потеряет силу.

Отказать в изменении имени и фамилии могут в следующих случаях:

Если заявитель находится под административным надзором или против него открыто уголовное производство;

Наличие у заявителя незакрытой судимости;

Вследствие официального обращения правоохранительных органов иностранных государств с объявлением заявителя в розыск;

Вследствие подачи заявителем недостоверных данных о себе.

ИА ASPI