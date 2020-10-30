Как изменить имя, фамилию, отчество и почему вам могут в этом отказать

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Согласно украинскому законодательству, начиная с 16 лет, каждый гражданин при желании может изменить свое имя, фамилию и отчество. Впрочем, стоит знать, что при согласии родителей это можно сделать и раньше — с 14 лет.

Изменить фамилию и отчество разрешается также в следующих случаях:

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  • Усыновление, отмена усыновления или признания его недействительным;
  • При регистрации брака, разводе или признании брака недействительным;
  • В случае, если отец лица, достигшего 14 лет и имеющего желание изменить отчество, изменил свое имя или сведения о нем как об отце были изъяты из актовой записи о рождении.

Заявление о желании изменить имя принимает и рассматривает отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. В случае, если гражданин Украины проживает за границей, эту функцию берет на себя дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, у которого лицо находится на постоянним консульском учете.

Кроме заявления желающие изменить имя должны предоставить следующие документы:

  • Паспорт и свидетельство о рождении;
  • Свидетельство о браке для замужних / женатых лиц;
  • Свидетельство о расторжении брака для разведенных граждан;
  • Свидетельство о рождении детей (в том случае, если у заявителя имеются несовершеннолетние дети);
  • Свидетельство о предварительном изменении собственного имени, имени матери или отца, если оно менялось;
  • Собственно фото;
  • Квитанцию ​​об уплате государственной пошлины.

Заявление о желании изменить имя будет рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. После получения разрешения необходимо обратиться в ЗАГС, чтобы составить актовую запись об изменении имени, фамилии или отчества. Если вы не сделаете этого в течение трех месяцев, предварительное разрешение потеряет силу.

Отказать в изменении имени и фамилии могут в следующих случаях:

  • Если заявитель находится под административным надзором или против него открыто уголовное производство;
  • Наличие у заявителя незакрытой судимости;
  • Вследствие официального обращения правоохранительных органов иностранных государств с объявлением заявителя в розыск;
  • Вследствие подачи заявителем недостоверных данных о себе.

ИА ASPI

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