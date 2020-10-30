Как изменить имя, фамилию, отчество и почему вам могут в этом отказать
Согласно украинскому законодательству, начиная с 16 лет, каждый гражданин при желании может изменить свое имя, фамилию и отчество. Впрочем, стоит знать, что при согласии родителей это можно сделать и раньше — с 14 лет.
Изменить фамилию и отчество разрешается также в следующих случаях:
- Усыновление, отмена усыновления или признания его недействительным;
- При регистрации брака, разводе или признании брака недействительным;
- В случае, если отец лица, достигшего 14 лет и имеющего желание изменить отчество, изменил свое имя или сведения о нем как об отце были изъяты из актовой записи о рождении.
Заявление о желании изменить имя принимает и рассматривает отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. В случае, если гражданин Украины проживает за границей, эту функцию берет на себя дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, у которого лицо находится на постоянним консульском учете.
Кроме заявления желающие изменить имя должны предоставить следующие документы:
- Паспорт и свидетельство о рождении;
- Свидетельство о браке для замужних / женатых лиц;
- Свидетельство о расторжении брака для разведенных граждан;
- Свидетельство о рождении детей (в том случае, если у заявителя имеются несовершеннолетние дети);
- Свидетельство о предварительном изменении собственного имени, имени матери или отца, если оно менялось;
- Собственно фото;
- Квитанцию об уплате государственной пошлины.
Заявление о желании изменить имя будет рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. После получения разрешения необходимо обратиться в ЗАГС, чтобы составить актовую запись об изменении имени, фамилии или отчества. Если вы не сделаете этого в течение трех месяцев, предварительное разрешение потеряет силу.
Отказать в изменении имени и фамилии могут в следующих случаях:
- Если заявитель находится под административным надзором или против него открыто уголовное производство;
- Наличие у заявителя незакрытой судимости;
- Вследствие официального обращения правоохранительных органов иностранных государств с объявлением заявителя в розыск;
- Вследствие подачи заявителем недостоверных данных о себе.