Как пандемия COVID-19 и карантин изменили отношение к безопасности дома

Поскольку коронавирус по-прежнему является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, украинцы проводят много времени дома. Поскольку карантинные ограничения заставляют даже самых активных людей чаще находиться дома, они больше смотрят на безопасность своего жилища в совершенно новом свете.

<sКонечно, домашняя безопасность сегодня выглядит не так, как раньше, теперь, когда искусственный интеллект и интеллектуальные технологии кардинально изменили рынок. И прежде чем определить лучшую безопасность дома для своей семьи, эксперты компании SecurityStore https://securitystore.net.ua/ рекомендуют сначала понять, какие варианты доступны, а это может показаться довольно сложной задачей без консультаций специалистов. Они помогут определить не только то, что доступно, но и то, что будет стоить вложенных средств.

Несмотря на обилие различных систем безопасности, доступных на рынке, есть несколько простых и доступных способов эффективного использования домашних технологий для обеспечения безопасности жилища, во время пандемии или нет.

Как COVID-19 изменил отношение к безопасности дома

За первую половину 2020 года правоохранители сообщили об общем снижении количества преступлений против собственности по сравнению с данными 2019 года. Преступления против собственности снизились, что, несомненно, является следствием повышения уровня безопасности дома в следствии постоянного нахождения людей в своих жилищах после вспышки коронавируса. Тем не менее с увеличением количества людей, находящихся в домах, увеличилось количество пожаров в крупных городах. Также участились случаи угона и взлома автомобилей.

Многие задумываются об усилении безопасности своих жилищ, поскольку для этого появилось время, и многие осознали в пандемию, что дом — это действительно крепость для семьи.

Когда вы начинаете планировать покупки для правильной защиты своего дома, важно помнить, с какими конкретными угрозами вы сталкиваетесь, чтобы знать, как лучше всего защитить себя, свою семью и свою собственность.

Простая и доступная безопасность дома

Многие семьи отказываются от домашней безопасности из-за всех доступных необычных и сложных вариантов. Оборудовать дом необходимыми устройствами безопасности кажется чрезвычайно дорогим, но правда в том, что вам не нужно тратить целое состояние, чтобы сделать свой дом более безопасным, отмечают специалисты компании.

Существует множество экономически эффективных способов обезопасить жилище с помощью современных технологий и нескольких незначительных инвестиций.

Современный системы безопасности могут контролировать практически все. Они также могут управляться и позволяют управлять многими устройствами. Контроллеры умного дома используют правила, которе им задают, и события, которые они отслеживают, для автоматического выполнения определенных вами действий. Такие системы имеют, как правило, модульную конструкцию, что позволяет строить безопасность поэтапно, начиная с малых бюджетов.

Популярные модули включают в себя:

Датчики воды — которые защищают дома от вредного воздействия воды и низких температур, замерзающих в трубах, путем отправки уведомлений, когда температура падает или уровень влажности превышает установленные параметры в доме или вокруг него.

— которые защищают дома от вредного воздействия воды и низких температур, замерзающих в трубах, путем отправки уведомлений, когда температура падает или уровень влажности превышает установленные параметры в доме или вокруг него. IP-камеры — беспроводная камера видеонаблюдения высокой четкости с инфракрасным ночным видением, которая дает доступ по запросу к видеозаписям и отправляет уведомления на телефон при обнаружении движения.

— беспроводная камера видеонаблюдения высокой четкости с инфракрасным ночным видением, которая дает доступ по запросу к видеозаписям и отправляет уведомления на телефон при обнаружении движения. Датчики движения — инфракрасный датчик движения, гарантирует, что ничто не пройдет незамеченным.

— инфракрасный датчик движения, гарантирует, что ничто не пройдет незамеченным. Детектор дыма — обнаруживает дым, а также использует фотоэлектрическое зондирование для обнаружения повышения температуры.

— обнаруживает дым, а также использует фотоэлектрическое зондирование для обнаружения повышения температуры. Датчик безопасности — отправляет уведомления всякий раз, когда открываются защищенные двери и окна, а также его можно использовать для защиты шкафов с лекарствами, оружейных шкафов или детской спальни.

Другие способы обезопасить свой дом

Есть и другие способы сдерживания потенциальных вандалов с помощью таких простых советов от экспертов SecurityStore.

Поставьте на крыльце большую миску для собак. Преступники предпочли бы грабить дом, в котором нет домашних животных, поэтому, если они увидят доказательства того, что у вас есть собака, они могут передумать.

Используйте таймеры света. В те ночи, когда вы работаете допоздна или у вас неожиданная задержка, свет по-прежнему будет включаться в заданное время, и даже пустое жилище будет казаться занятым.

Добавьте защитную планку двери. Дверные замки иногда могут быть взломаны, поэтому убедитесь, что двери нельзя открыть с помощью дверной защитной планки.

Установите поддельные камеры видеонаблюдения. Даже если они не записывают, реалистичные фальшивые камеры могут создать иллюзию того, что ваша собственность находится под наблюдением.

Установите шумный дверной стопор.

Никто не любит скрипучие двери, особенно преступники, поэтому чем громче вы сделаете вход, тем меньше вероятность того, что грабители продолжат проникать в вашу собственность.

Никто не любит скрипучие двери, особенно преступники, поэтому чем громче вы сделаете вход, тем меньше вероятность того, что грабители продолжат проникать в вашу собственность. Узнайте своих соседей. Ваши ближайшие соседи могут быть вашей лучшей системой домашней безопасности, потому что они, скорее всего, заметят, если что-то не так. При необходимости соседи могут оказать немедленную помощь, а также могут проверить ваш дом, когда вы отсутствуете.

Приложения для домашней безопасности очень полезны, когда нас нет дома, но многие из них также имеют дополнительные функции, которые могут сделать их полезными и дома.