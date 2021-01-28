Как пандемия заставляет людей преобразовывать свое жизненное пространство с помощью модульной мебели

По мере того как некоторые части мира попадают в новые карантинные ограничения из-за коронавируса, людям приходится проводить больше времени дома, и жизненное пространство часто приходится преобразовывать в рабочее.

Многие находят выход в разделение комнаты, с помощью модульной мебели. Это идеальное решение, если вы хотите создать уединение для работы из дома или разделить спальню на зону для сна / гардеробную.

От модульных диванов ИКЕА и шкафов до полок, перегородок, и столов-трансформеров — эти вещи демонстрируют минималистичный и исключительный эстетический дизайн и предлагают своим пользователям гибкую жизненную среду, что позволяет оптимально разделить комнату на зоны.

По словам специалистов компании «Мебель в дом», для этого можно использовать открытую мебель, такую ​​как шкафы, книжные шкафы или стеллажи, для создания различных зон, не заслоняя свет и не создавая ощущение замкнутости пространства. Открытые стеллажи, также можно использовать для размещения ароматических диффузоров и свечей или суккулентов и других растений, чтобы улучшить качество воздуха в комнате.

Главное тщательно продумать выбор мебели и цвета, чтобы они хорошо дополняли ваш интерьер. Слишком резкий контраст между различными областями будет выглядеть неровным, поэтому эксперты советуют выбирать палитру, которая проходит через обе стороны пространства с тонкими бликами, чтобы указать на изменение настроения

Термин — модульная гостиная, как никогда актуален, и это означает, что ваше пространство будет работать оптимальней. Пандемия ускорила интерес людей к разделению пространства для выполнения определенных функций: «Однако вместо того, чтобы строить новые стены, и создавать визуальные препятствия, которые блокируют свет и ограничивают движение, на первый план выходит идея создание в комнате полустены, чтобы выделить полезный уголок для работы или чтения, в качестве этого можно использовать модульный стеллаж.

Статические диваны уходят в прошлое — современный модульный диван позволяет превращать себя во множество модификаций, в зависимости от потребностей и прихотей клиентов. Подняв модульную мебель на новый уровень, производители мебели дали покупателям новые возможности в преобразовании жизненного пространства.

В связи с тем, что потребители все больше времени проводят в постоянном проживании дома, а также в связи с глобальной пандемией коронавируса, появляются новые приоритеты в отношении того, как они будут формировать свое пространство и тратить свое время и ресурсы, включая инвестирование в более устойчивые, гибкие и ориентированные на эмоции продукты и системы.