Как покупать брендовые вещи и не попасться на подделку: краткий ликбез

Все потребители хотят покупать исключительно качественную продукцию. Но, к сожалению, сегодня подделки известных брендов встречаются буквально на каждом шагу. Чтобы не попасться «на удочку» недобросовестных ритейлеров, лучшее решение — покупать продукцию известных брендов в Европе, многие украинцы делают это, например, в Польше. Отправляясь на онлайн-шопинг в зарубежные магазины, можно быть не только уверенными в качестве товаров, но и существенно сэкономить.

Специалисты форвардинговой компании Ukraine Express, рассказывают как совершаются покупки в магазинах у которых нет доставки в Украину.

Почему на европейских торговых площадках выгодно покупать оригинальные товары

Оригинальные аксессуары, одежда и техника в Украине стоят дорого, поэтому велик соблазн покупать дешевле у непроверенных продавцов. Многие ритейлеры продают фальсификаты под видом оригиналов, качество которых может разочаровать сразу после покупки. Чтобы не попасться на подделку, рациональней заказывать брендовые товары из Польши поскольку это ближайшая страна-соседка с большим и доступным рынком онлайн-торговли.

В Польше есть много представительств всемирно известных компаний. А поскольку европейское законодательство предусматривает многомиллионные штрафы за реализацию подделок, продавцы не рискуют предлагать покупателям некачественные товары.

Кроме того, отправляясь на шопинг за границу, можно хорошо экономить — цены на брендовые товары в той же Польше на 20–30% ниже, чем в Украине. Дело в том, что украинские ритейлеры вынуждены повышать стартовую стоимость импортной продукции, чтобы покрыть затраты на транспортировку и маркетинговые активности.

Нелегко обойти вниманием и тот факт, что в официальных интернет-магазинах часто проводятся акции. В сезон распродаж скидки могут достигать 50% и выше. Лучшим временем для шопинга считаются июль и август, а также январь и февраль.

Как заказывать продукцию на польских сайтах с доставкой в Украину

Оформить заказ в польском интернет-магазине не сложнее, чем на украинском маркетплейсе. А вот организовать доставку из-за границы — иное дело. Поскольку не все продавцы готовы отправлять заказы в другую страну, пользуются услугами форвардинговой компании, – отмечают специалисты Ukraine-express.com. Как правило, это несколько дополнительных простых шагов — и товар из польского интернет-магазина будет доставлен в ближайшее почтовое отделение:

Регистрация на сайте форвардинговой компании.

Получение адреса склада, находящегося в Польше, для онлайн-шопинга. Заказы из интернет-магазинов будут доставляться туда, а затем отправляться в Украину.

Совершаются покупки на польских сайтах. При заполнении формы заказа нужно указать полученный адрес склада в Польше в качестве пункта доставки.

После того как магазин отправит товар, зарегистрировать его в кабинете на сайте форвардинговой компании.

Обычно доставка из Польши занимает не больше недели времени. Подробнее о преимуществах таких покупок и сроках доставки можно узнать на официальном веб-ресурсе выбранной компании.