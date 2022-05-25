Как получить выплаты по безработице переселенцам и жителям оккупированных территорий
С начала мая в Украине действуют новые правила постановки на учет в центр занятости и выплат по безработице.
7 мая 2022 года вступил в силу закон №7275 о том, как получить статус безработного для переселенцев без документов. Информатор Деньги писал об этом тут. И сейчас расскажет детальнее об этой процедуре.
О том, какие нормы на время войны действуют в сфере занятости, рассказала заведующая Кременецким бюро правовой помощи Ирина Бурченюк.
Что изменилось
Государственная служба занятости разработала пошаговую инструкцию для получения статуса безработного. Если раньше – до карантина стать на учет можно было только офлайн, то сейчас активно используется подача заявки на оформление онлайн.
Что это значит:
— можно заполнить заявление онлайн и отправить его на электронную почту Государственной службы занятости: о предоставлении/обновлении/назначении статуса безработного, выплате пособия по безработице;
— если возможности заполнить заявления онлайн нет, то можно скачать себе на компьютер, после чего их можно распечатать, заполнить, подписать, сфотографировать и отправить по электронной почте службы занятости. В теме письма следует обязательно указать слово «регистрация», фамилию, имя и отчество.
Переселенцы без документов также могут оформить статус безработного. Основанием для этого будет информация из реестров и баз данных органов налоговой и Пенсионного фонда.
До того, как центр занятости получит информацию о таких людях, они будут получать пособие в минимальном размере, а общая продолжительность выплаты такой помощи не может превышать 180 календарных дней. Продолжительность выплаты и ее размер будут пересматриваться после поступления всей информации о безработном. Следует отметить, что выплату пособия будут прекращаться в случае, если безработный более 30 дней находится за границей.
Если вы находитесь на безопасной территории в Украине и хотите получить статус безработного, то можете обратиться с заявлением в ближайший центр занятости.
Как будут начислять пособия по-новому
Выплата пособия по безработице может проходить без личного посещения центра занятости. Единственное — нужно регулярно звонить своему куратору и подтверждать свой статус безработного. Делать это нужно не реже одного раза в 30 календарных дней.
В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование выплат, перечисление денег будет проходить через Ощадбанк или переводом через международную платежную систему My Transfer.
Размер пособия определяется в зависимости от страхового стажа:
— до 2 лет – 50%;
— от 2 до 6 лет – 55%;
— от 6 до 10 лет – 60%;
— свыше 10 лет – 70%.
Узнать свой страховой стаж можно по инструкции.
Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы:
— первые 90 календарных дней – 100%;
— в течение следующих 90 календарных дней – 80%;
— в дальнейшем – 70%.
Выплаты пособия по безработице могут прекратить по причине:
— трудоустройства безработного;
— возобновления безработного на работе по решению суда;
— поступления в учебное заведение с отрывом от производства;
— отчисления из учебного заведения;
— призыва на срочную военную или альтернативную (невоенную) службу;
— на основе заявления о желании ухаживать за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
— на основе заявления об отказе от услуг государственной службы занятости;
— окончания срока их выплаты;
— снятия с учета за непосещение без уважительных причин службы занятости в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о выплате пособия.
Прекращение регистрации безработного в центре занятости возможно также при отказе от участия в общественно-полезных работах. Напомним, что безработные обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.
Елена СкобцеваTweet