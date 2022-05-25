Как получить выплаты по безработице переселенцам и жителям оккупированных территорий

С начала мая в Украине действуют новые правила постановки на учет в центр занятости и выплат по безработице.

7 мая 2022 года вступил в силу закон №7275 о том, как получить статус безработного для переселенцев без документов. Информатор Деньги писал об этом тут. И сейчас расскажет детальнее об этой процедуре.

О том, какие нормы на время войны действуют в сфере занятости, рассказала заведующая Кременецким бюро правовой помощи Ирина Бурченюк.

Что изменилось

Государственная служба занятости разработала пошаговую инструкцию для получения статуса безработного. Если раньше – до карантина стать на учет можно было только офлайн, то сейчас активно используется подача заявки на оформление онлайн.

Что это значит:

— можно заполнить заявление онлайн и отправить его на электронную почту Государственной службы занятости: о предоставлении/обновлении/назначении статуса безработного, выплате пособия по безработице;

— если возможности заполнить заявления онлайн нет, то можно скачать себе на компьютер, после чего их можно распечатать, заполнить, подписать, сфотографировать и отправить по электронной почте службы занятости. В теме письма следует обязательно указать слово «регистрация», фамилию, имя и отчество.

Переселенцы без документов также могут оформить статус безработного. Основанием для этого будет информация из реестров и баз данных органов налоговой и Пенсионного фонда.

До того, как центр занятости получит информацию о таких людях, они будут получать пособие в минимальном размере, а общая продолжительность выплаты такой помощи не может превышать 180 календарных дней. Продолжительность выплаты и ее размер будут пересматриваться после поступления всей информации о безработном. Следует отметить, что выплату пособия будут прекращаться в случае, если безработный более 30 дней находится за границей.

Если вы находитесь на безопасной территории в Украине и хотите получить статус безработного, то можете обратиться с заявлением в ближайший центр занятости.

Как будут начислять пособия по-новому

Выплата пособия по безработице может проходить без личного посещения центра занятости. Единственное — нужно регулярно звонить своему куратору и подтверждать свой статус безработного. Делать это нужно не реже одного раза в 30 календарных дней.

В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование выплат, перечисление денег будет проходить через Ощадбанк или переводом через международную платежную систему My Transfer.

Размер пособия определяется в зависимости от страхового стажа:

— до 2 лет – 50%;

— от 2 до 6 лет – 55%;

— от 6 до 10 лет – 60%;

— свыше 10 лет – 70%.

Узнать свой страховой стаж можно по инструкции.

Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы:

— первые 90 календарных дней – 100%;

— в течение следующих 90 календарных дней – 80%;

— в дальнейшем – 70%.

Выплаты пособия по безработице могут прекратить по причине:

— трудоустройства безработного;

— возобновления безработного на работе по решению суда;

— поступления в учебное заведение с отрывом от производства;

— отчисления из учебного заведения;

— призыва на срочную военную или альтернативную (невоенную) службу;

— на основе заявления о желании ухаживать за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

— на основе заявления об отказе от услуг государственной службы занятости;

— окончания срока их выплаты;

— снятия с учета за непосещение без уважительных причин службы занятости в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о выплате пособия.

Прекращение регистрации безработного в центре занятости возможно также при отказе от участия в общественно-полезных работах. Напомним, что безработные обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.

Елена Скобцева