Как в Украине готовятся к возможности российского вторжения

Министерство обороны Украины сообщило, что пророссийские сепаратисты на Донбассе отрабатывают стрельбы из крупнокалиберной артиллерии и систем залпового огня «Град».

Напряжение на российско-украинской границе продолжается уже несколько недель. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, может ли он дать гарантии ненападения на Украину, заявил, что никаких гарантий он давать не будет – и гарантии ему должны давать в НАТО. Готовятся ли в Украине к возможным сценариям вооруженного противостояния с Россией и какие могут быть действия властей, телеканалу Настоящее Время рассказал экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Сергей Кривонос

— Как вы сейчас оцениваете вероятность вторжения России и когда оно может произойти?

— Вероятность сохраняется уже давно. Напомню, что с 2014 года уже идет война с Российской Федерацией. Все зависит от того, насколько Путин подготовит почву для оправдания эскалации своего вторжения на территорию Украины. Его задача – не столько осуществить это за счет своей армии, это уже как крайний вариант. Сейчас его задача – внести панику внутрь украинского общества и заставить украинское правительство и мировых лидеров пойти и играть по тем правилам, которые предъявляет Россия. Мы видим сейчас, насколько сильно сейчас давит Россия и на страны НАТО, и, кроме этого, еще давит на нашу страну, в первую очередь на наших политических лидеров.

— У украинцев есть родственники в России. Я слышу много разговоров о том, как родственники из России звонят в Киев, звонят в Одессу, звонят во Львов и говорят, что Украина собирается напасть на Россию. Как вы считаете, не подготовлена ли уже почва, чтобы оправдать для Путина вторжение в Украину?

— Путин давно уже готовил эту почву. Это фишка России – исторически всегда кто-то виноват и всегда кто-то хочет на нее напасть. Поэтому россияне свыклись с этой мыслью, их информационно уже к этому готовят. Но не все такие тупые и верят зомбоящику. Многие, которые умеют думать, прекрасно понимают, что, как говорят мои знакомые: «Наших там нет, но почему-то их постоянно хоронят».

— В целом как вы оцениваете ситуацию в Украине, есть ли в Киеве паника?

— Нет, паники нет.

— А готовность есть?

— Что касается готовности, народ готов, но пока проблемы с правительством, потому что правительство за счет своей непрофессиональности, потому что люди, которые там руководят и отвечают за безопасность страны, извините, дилетанты во многих случаях, что касается ведения войны и подготовки к войне.

— Что нужно сделать сейчас: нужно отправлять на восток воинские части или что-то еще?

— В первую очередь нужно сплотить общество, чтобы каждый знал свой маневр. Самое простое, если будет активизация и эскалация агрессии, то нужно подготовить население к тому, кто что должен делать. Потому что если знаешь, что делать, не будет паники. На войне самое страшное – паника. Это первое.

Второе – нужно четко понимать, что на войне уровень твоих мечтаний всегда опустится до уровня твоей тренированности. Поэтому в первую очередь это касается нашего правительства. У них хорошие мечты, но нужно опускаться на землю.

Что касается вооруженных сил и людей, которые прошли горнила московско-украинской войны за эти годы, то эти люди составят серьезную угрозу попыткам российской армии захватить нашу землю.

— Сейчас в украинском обществе очень обсуждается вопрос по поводу того, что женщин собираются ставить на воинский учет. И в соцсетях, мне кажется, достаточно [сильная] паника. Как вы считаете, что необходимо делать? Возможно, нужно оглашать частичную мобилизацию, как это было в 2014 году, возможно, нужно срочно тренировать отряды территориальной самообороны. Что нужно делать конкретно?

— Что касается непосредственно постановки женщин на воинский учет – это просто грамотная толковая информационная манипуляция, дабы сбить внимание к аресту Порошенко, не более. Потому что военные прекрасно понимают: сейчас задача не женщинами заниматься, а в первую очередь довести до ума воинский учет мужчин. А для того, чтобы провести постановку женщин на учет, это займет не один год, так как женское население на три миллиона больше, чем мужское. Поэтому давайте сначала сделаем одно дело. Параллельно делать два дела спустя рукава – толку не будет. Поэтому по женщинам – это нужно, но не в это время и не такими темпами, какие [они] себе ставят.

Что касается подготовки частей войск территориальной обороны, то пока это лишь вызывает улыбку и пока это называется чистой воды показухой, и, к сожалению, те, кто занимается этим вопросом, не сделали выводов с 2014 года, когда батальоны территориальной обороны, слабо подготовленные и слабо оснащенные, использовались как войсковые подразделения. Задача территориальной обороны – не воевать на фронте. Территориальная оборона поддерживает порядок в тылу. Потому что если в тылу будет порядок, тогда боевые части на востоке или там, где они будут воевать в случае открытой агрессии, своевременно будут получать боеприпасы, технику, продукты. И это самое главное. В тылу будет порядок, не будет паники, каждый будет заниматься своим делом.

— На прошлой неделе Алексей Данилов – секретарь СНБО – рассказал о том, что около 122 тысяч российских военных находятся в 200 километрах от украинской границы и еще 143 тысячи российских солдат – на расстоянии 400 километров. Как вы оцениваете такие цифры? Это достаточно для предполагаемого вторжения в Украину?

— И вы, и Алексей Данилов подходите взглядами Второй мировой войны. В современной войне уже никто не воюет людскими массами. Современная война – это высокоточное оружие, это радиоэлектронная разведка, это радиоэлектронная борьба, это авиация, противовоздушная оборона – это самое главное. И нанесение точечных ударов высокоточным оружием достигает иногда большего эффекта, чем действие бригады или батальона. Поэтому не считайте батальонами и ротами, а считайте достижение результатов неожиданностью нападения и нанесением ударов по критическим объектам государства и созданием паники.

— Если мы сейчас говорим об этом, что есть какие-то ожидания предполагаемого вторжения, то, скорее всего, этого вторжения не будет, потому что будут ждать, когда это будет неожиданным?

— Естественно. Никто не начинает войну и при этом заявляет, как, знаете, в мультфильме – Сара говорит: «Марио идет тратить бабки, все об этом знали». Нет, так оно не работает. И в первую очередь, я думаю, абсолютно не учитывается способность действий специальных операций Российской Федерации, не учитывается возможность действий их диверсионно-разведывательных групп не только с территории России, но и с территории Беларуси. Вот на что бы я обратил внимание, плюс это работа пятой колонны внутри страны. В первую очередь на это надо обратить внимание. А война масса на массу – надо реально опуститься на землю и не витать в облаках. Что вы хотите, если люди, возглавляющие процессы безопасности государства, до этого занимались [совсем другими вопросами] – посмотрите их предыдущее образование.

Автор: Владимир Михайлов; Настоящее время