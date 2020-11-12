Как владельцы «Эпицентра» поглумились над властью, бизнесом и украинцами

Торговая сеть «Эпицентр» нашла выход из карантина выходного дня, объявив «72-часовую пятницу». Это вызвало негодование в Кабмине и возмущение украинцев, особенно тех, чей малый бизнес в выходные будет закрыт.

11 ноября 2020 года, когда Украина поставила очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом, Кабмин издал указ про «карантин выходного дня». И даже нарисовал мультяшную схему для пущего понимания, что будет работать, а что нет. Если коротко – заправки, аптеки и почта – да, рестораны и спортзалы – нет, магазины – только те, где не менее 60% торговой площади занято продуктами питания, отмечает издание Фокус.

Пока те, кто попал в карантинную опалу, потихоньку собирали силы для возмущения, хорошо известная сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр» выдала пост, в котором сообщила, что они будут работать, потому что у них есть продукты питания (правда, но их довольно мало), корм для животных (тоже правда, но его тоже маловато), изделия медицинского назначения (правда, имеются, маски, перчатки и даже противогазы), а теперь осталось только «завезти бензин». Это звучит несколько странно, если учесть, что на протяжении многих лет «Эпицентр» сам себя называет лидером в сфере непродовольственного ритейла.

Безапелляционный тон данного заявления возмутил министра здравоохранения Максима Степанова, который заявил на брифинге, что в торговой сети «куражатся» и делают «фарс на здоровье людей».

«Скажу откровенно, меня возмутил вчера в соцсетях пост от «Эпицентра». Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, поехали со мной в реанимации. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед врачами, которые каждый день делают все, чтобы сохранить жизни людей. Такой вам кураж нужен?», — отметил Степанов.

Степанов уверен, что его коллеги из правительства, которые отвечают за контроль за соблюдением карантина, дадут соответствующую реакцию «на этот фарс и цинизм».

Некоторые СМИ восприняли новость о «72-часовой пятнице» как шутку, но все же связались с контакт-центром популярной торговой сети и там им заявили, что пост правдив: распоряжения «сверху» в связи с новыми ограничениями им до сих пор не поступали: в субботу ТРЦ планируют открыть двери для своих посетителей в 8:00, в воскресенье – в 9:00. В выходные дни конец рабочего дня запланирован на 21:30.

Также там заявили, что они не получили официального постановления Кабмина. «Как только мы его получим, изучим и тогда мы обнародуем позицию, как работает «Эпицентр». Сейчас у нас такой позиции нет. Пока есть только информационные сообщения, но нам нужно увидеть документ», — говорится в ответе.

В пресс-службе полиции в комментарии изданию ответили, что будут проверять информацию о нарушениях карантина, если о них сообщат. «Отработка у нас есть независимо, то ли это адаптивный карантин, то ли карантин выходного дня. Отработка по заведениям по соблюдению карантина. Конечно, если такие факты будут поступать на линию 102, будем проверять «, — говорится в ответе.

Впрочем, в какой-то момент в контакт-центре прекратили отвечать за звонки, так что если ситуация и изменилась, то широкой аудиторией про это неизвестно.

Ситуация получила большую огласку и в Сети не задержались с реакцией. Кто-то назвал подобные заявления откровенно оскорбительными и особо отметил, что такие заявления демонстрируют, что владельцам «Эпицентра» закон не писан, а значит Кабмину в частности, и властям в общем стоит задуматься, хорошо ли это, когда подобные распоряжения не просто игнорируются, но еще и подобным «возмутительным» манером. Хотя и отметили, что в какой-то мере Правительство и само виновато, оно так долго отшучивалось, что теперь эту манеру переняли и остальные.

Напомним, весной 2020 года, «Эпицентр», его владелец нардеп Александр Герега и президент Владимир Зеленский уже попадали в скандал с ключевыми словами «медицинская маска» и «самолет «Мрия».

23 апреля самолет «Мрия» с гуманитарной помощью медикам президент сотоварищи торжественно встретили. 29 апреля разразился скандал: выяснилось, что столь помпезно прибывший груз не такой уж и гуманитарный, а частично коммерческий. Среди заказчиков поставки, в частности, фигурирует фамилия владельца Эпицентра» нардепа Александра Гереги. На сайте Верховной рады он числится, как член политической партии «За Конкретні Справи», а также член фракции «За майбутнє». И с июня 2020 года он в Раде практически не появлялся, о чем свидетельствует система электронной регистрации.

Событие освещалось в прессе, на сайте Офиса президента появились фото и даже видео. «Сегодня мы встречаем «Мрию» и большой груз из Китайской народной республики. Наша «Мрия» привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты», – заявил президент в этот знаменательный день. По словам Зеленского, объем перевезенного груза войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

А уже 29 апреля народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании «Эпицентр К».

Тогда помощница Гереги сказала, что произошла ошибка, сам президент отмолчался, а заместителю руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что «все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи», что было откровенным враньем, потому что ничего подобного президент не говорил.

Историю в итоге замяли, но она всплыла вновь, на волне нового скандала. Владельцам «Эпицентра» припомнили их прокол и заявили, что они своими постами издеваются над теми же представителями малого бизнеса, чей груз президент не встречает в аэропорту, да над всеми, кто, не имея настолько выгодных связей, будет вынужден выживать в эпоху пандемии.

Интересно, но руководитель департамента по связям с общественностью «Эпицентра», некая Юлия Чудновец, не осталась в стороне от обсуждений и пришла объясниться. Впрочем, политика строительного супермаркета, если судить по ее комментариям такова: они указывают на абсурдность решений Правительства своим сообщением, ФОПы они не оскорбляют, на вопросы, так будут ли они работать, нарушая правила? – не отвечают.

Впрочем, появились мнения, что компании, подобные «Эпицентру» это некие «столпы» на которых держится вся страна, а потому их надо всячески поддерживать. И вообще, если условный владелец бизнеса не смог «договориться» с кем-то властьимущим, то нечего завидовать.

Зато теперь «карантин выходного дня» породил мемы и шутки, а в Сети строят предположения о том, что еще может предложить «Эпицентр» кроме прогулок мимо рядов с обоями и смесителями.

К слову, сеть строительных гипермаркетов «Новая Линия», которая также принадлежит нардепу Александру Гереге и его супруге Галине, не сообщала о своем режиме работы в период до 30 ноября, пока будет действовать «карантин выходного дня» и сомнительных объявлений не делала, потому и избежала ненужного внимания и «черного пиара».

Автор: Дарья Бережная; ФОКУС