Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: 5 полезных лайфхаков

Неприятные запахи в холодильнике вызывают раздражение и уныние. Основные причины связаны с накоплением бактерий, и просроченных продуктов которые источают неприятный запах. Но исправить ситуацию можно самостоятельно. Эксперты компании “РемСервис” подготовили несколько простых способов легко и быстро избавиться от неприятного запаха в холодильнике в домашних условиях.

5 полезных лайфхаков, которые помогут избавиться от неприятных ароматов в холодильнике:

1. Очистите холодильник. Первым делом удалите все испорченные продукты, оставшиеся от прошлых поездок в магазин. После этого промойте внутренние полки и дверцы мыльной водой с умеренным количеством антисептика. Также для этих целей можно использовать раствор соды или уксуса.

2. Для удаления запаха в холодильнике используйте натуральные адсорбенты, такие как корица, цедра лимона или кофейные зерна. Разместите их в пластиковой посуде и поставьте ее внутрь холодильника. Оставьте емкость там до трех дней, чтобы адсорбенты могли поглотить запахи.

3. Для быстрого избавления от неприятных запахов используйте экспресс-средства, например, специальные средства или бальзам для холодильника.

4. Иногда вам может потребоваться что-то более эффективное. В таком случае вы можете использовать профессиональные очистители для бытового, домашнего холодильника, содержащие активные ингредиенты, помогающие устранить неприятные запахи. Для долгосрочного избавления от посторонних запахов используйте современные синтетические освежители, поместите их в разные участки холодильника.

5. Не забывайте проветривать холодильник регулярно. Это поможет избавиться от источников неприятных запахов в вашем доме и придаст холодильнику свежесть.

Засор дренажного отверстия, возможная причина неприятного запаха

Также неприятный запах может быть связан с крошками мелкими остатками пищи, которые попали в дренажные отверстия холодильника. Эти крошки могут накапливаться и приводить к развитию бактерий, которую может проявляться в виде неприятного запаха. Справится с проблемой можно самостоятельно. Для этого необходимо прочистить дренажный слив холодильника большим количеством воды используя для этого резиновую грушу-спринцовку.

Помощь специалиста по ремонту холодильников

Однако, если перечисленные методы не привели к нужному результату, то лучше обратиться в сервис центр по ремонту холодильников на дому. Мастер холодильщик приедет на дом, проверит агрегат на предмет протекания и прочистить дренажные отверстия, устранив источники неприятного запаха. Это поможет вам на долго избавиться от постороннего запаха в холодильнике. Также, холодильники с системой No-Frost имеют свою собственную систему вентиляции, которая может быть загрязнена и приводить к неприятному запаху. В этом случае рекомендуется произвести профилактическую чистку воздуховодов.

Профилактика неприятных запахов внутри холодильника

Напоследок несколько советов для профилактики неприятных запахов внутри холодильника. Используйте содержимое холодильника правильно. Чтобы предотвратить появление постороннего аромата в холодильнике, всегда помещайте мясо, рыбу и птицу в специальные пластиковые контейнеры, а также не допускайте скопления на полках несвежих, просроченных продуктов.