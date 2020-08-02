Как заменить бумажные водительские права на пластиковые
На территории Украины являются действительными как пластиковые, так и бумажные водительские права старого образца, выдаваемые с 1970 г. и не имеющие срока действия. Что нужно делать и куда обращаться, если возникла необходимость их заменить? На сегодняшний день предлагается несколько вариантов решения проблемы.
Для заказа услуги по замене бумажного водительского удостоверения следует обратиться в одну из следующих инстанций:
- сервисный центр;
- электронный кабинет водителя;
- центр предоставления административных услуг;
- мобильный сервисный центр, который выезжает в отдаленные районы области.
В эти же организации нужно обратиться и для обмена пластикового удостоверения, у которого закончился срок действия.
Что нужно для обмена
Что заменить водительские права, нужно предоставить в соответствующую службу пакет документов:
- удостоверение личности или документ, подтверждающий гражданство Украины (включая удостоверение беженца, временный или постоянный вид на жительство);
- идентификационный код;
- оригинал удостоверения водителя;
- медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.
Также нужно оплатить услугу и бланковую продукцию.
Если человек хочет обменять пластиковые права, полученные им впервые, у которых закончился срок действия – 2 года
В этом случае процедура обмена водительского удостоверения имеет некоторые условия.
- Если человек за срок действия прав (2 года) совершил не более 2 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, ему не придется сдавать экзамен на право вождения транспортного средства.
- Если человек допустил более 2 правонарушений за 2 года, ему необходимо повторно сдавать теоретический и практический экзамены.
Если человек был лишен права вождения автомобиля
Если водитель, получивший права впервые сроком на 2 года, был их лишен, он не может их обменять. Такое удостоверение отправляется в сервисный центр для аннулирования. А человеку по истечению срока лишения прав следует заново пройти медицинский осмотр и обучение на водительских курсах. После чего он снова может получить права на 2 года.
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