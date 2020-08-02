Как заменить бумажные водительские права на пластиковые

На территории Украины являются действительными как пластиковые, так и бумажные водительские права старого образца, выдаваемые с 1970 г. и не имеющие срока действия. Что нужно делать и куда обращаться, если возникла необходимость их заменить? На сегодняшний день предлагается несколько вариантов решения проблемы.

Для заказа услуги по замене бумажного водительского удостоверения следует обратиться в одну из следующих инстанций:

сервисный центр; электронный кабинет водителя; центр предоставления административных услуг; мобильный сервисный центр, который выезжает в отдаленные районы области.

В эти же организации нужно обратиться и для обмена пластикового удостоверения, у которого закончился срок действия.

Что нужно для обмена

Что заменить водительские права, нужно предоставить в соответствующую службу пакет документов:

удостоверение личности или документ, подтверждающий гражданство Украины (включая удостоверение беженца, временный или постоянный вид на жительство);

идентификационный код;

оригинал удостоверения водителя;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

Также нужно оплатить услугу и бланковую продукцию.

Если человек хочет обменять пластиковые права, полученные им впервые, у которых закончился срок действия – 2 года

В этом случае процедура обмена водительского удостоверения имеет некоторые условия.

Если человек за срок действия прав (2 года) совершил не более 2 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, ему не придется сдавать экзамен на право вождения транспортного средства. Если человек допустил более 2 правонарушений за 2 года, ему необходимо повторно сдавать теоретический и практический экзамены.

Если человек был лишен права вождения автомобиля

Если водитель, получивший права впервые сроком на 2 года, был их лишен, он не может их обменять. Такое удостоверение отправляется в сервисный центр для аннулирования. А человеку по истечению срока лишения прав следует заново пройти медицинский осмотр и обучение на водительских курсах. После чего он снова может получить права на 2 года.

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