Как защититься от воров и насильников в поездах «Укрзалізниці»: советы пассажирам

В Украине часто так бывает: проблему не начнут решать, пока не случится что-то плохое. О том, как сберечь свои вещи в поезде и не дать насильникам проникнуть в купе, читайте в материале.

Поездка «Укрзалізницею» — это не только дорого, но еще и небезопасно. Напомним, что ночью 31 июля мужчина проник в купе поезда «Мариуполь-Киев», в котором ехала журналистка канала «Интер» Анастасия Луговая с ребенком. Он стал ее бить и пытался изнасиловать. Уже в Киеве наряд полиции забрал нападавшего, которого по решению суда арестовали без права выхода под залог.

После этой истории заговорили о том, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года. Ее ликвидировали в 2015 году, и решение о возобновлении этого подразделения должны принять народные депутаты. «УЗ как никто другой заинтересована в безопасности пассажиров, сохранении хорошей репутации компании и улучшении сервиса перевозок, несмотря на установленный правительством тариф, который делает такие перевозки убыточными, без надлежащей компенсации бюджетом этих убытков», — написал в ФБ член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко.

Что делать, если обокрали в поезде

О том, как предупредить возможные кражи в поезде, рассказал Член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский.

«Полицию обычно теперь вызывают только на проходящую станцию. Как, впрочем, и скорую помощь, — написал в соцсети Сергей Чернявский. — При вызове полиции вас перебросит мобильная сетка на ближайшую станцию, хотя и связь через 102. Что это означает? Вы проезжаете Знаменку, а хотите вызвать полицию в Киев на станцию, вас соединят с оператором, который отвечает за данный регион, а не за Киев. Выход: надо говорить на какую станцию должен приехать наряд. Четко сказать причину, время прибытия и номер поезда… и по возможности не ругаться матом. Если у вас украли вещи и, тем более, документы, и начальник поезда или проводник предлагает денег, что бы вы не вызвали полицию-вызывайте все равно на станцию, где вы сходите с поезда. Если вызовите на проходящую станцию, то предложат сойти с поезда и написать заявление».

Любой факт кражи в поезде нужно фиксировать в книге жалоб и предложений. «Такая книга есть у каждого начальника поезда. В Укрзализнице книги жалоб не отменили, — пишет Сергей Чернявский. — Вызываете наряд на станцию, где сходите, плюс обращение к начальнику поезда и дежурной по вокзалу, где сошли, чтобы сообщили на станции, которые проехали, что там могут выбросить ваши документы».

При выполнении этого пункта, есть шанс получить документы в тот же день или на сутки позже. «Потому что сотрудники станций, через которые проезжал поезд где была кража, могут найти эти документы, — сказано в сообщении. — Для этого им дается телефонограмма по пути движения. Могут конечно и не найти… но в случае, где помогал парню, у которого в моем купе украли портмоне с правами, техпаспортом и паспортом, это сработало».

Что нужно и что не нужно делать в поезде

Нужно закрывать дверь купе фиксатором. «Безопасность от открытия двери в купе, дает не замок на двери (трехгранник открывает двери легко), а фиксатор на двери купе, который можно увидеть, только полностью закрыв дверь, — написал Сергей Чернявский. — В лихие 90-ые, когда «бомбили» поезда на Москву, это был единственный способ не дать проникнуть в купе. Фиксатор поднимается вверх…ранее туда вставляли еще коробок спичечный. Понимаю, что летом жарко и многие спят при открытой двери, но если поставить на фиксатор, то остается небольшая щель для вентиляции».

Лучше всего класть вещи под нижней полкой, если вы на ней спите, либо наверху, если на верхней полке, при этом лучше закрыть их одеялом. «Алкоголь…вот вообще мимо, т.е. трезвым в поезд и не пить в пути», — говорится в сообщении.

А как вы защищаетесь от преступников в поездах?

Елена Скобцева, Информатор