Какие задачи решает система безопасности по защите личного или коммерческого имущества

Защита личного или коммерческого имущества — сложная задача, поскольку требует комплексного решения с учетом многих параметров.

Специалисты, на примере популярных продукты компании Ajax, рассказывают как можно создать охранную систему, обеспечивающую сразу три защитные функции — от проникновения в квартиру, дом или офис, а также затопления и пожара.

Центр управления

Главным элементом комплекса безопасности является Hub (Хаб). Это интеллектуальное устройство, контролирующее работу каждого из элементов системы, ставящее помещение на охрану и снимающее с нее, отправляющее уведомления о событии пользователю или охранной компании.

Хаб имеет высокий уровень защиты от взлома, попыток глушения сигнала. Устройство работает от электросети. На случай отключения электропитания предусмотрен встроенный резервный аккумулятор, который рассчитан на работу в пределах шести часов. Зарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически после включения света. Также можно подключить дополнительный аккумулятор, что увеличивает срок работы без электросети.

Выбор модели Хаба зависит от потребностей, например, к Hub можно подключить до 10 устройств видеонаблюдения, всего — до 100 устройств, к Hub Plus — 50 и 150, к Hub 2 Plus — 100 и 200 соответственно.

Что подключается к Хабу

К системе безопасности подключаются видеокамеры сторонних производителей. Для удобства эксплуатации реализована бесшовная интеграция с IP-камерами и видеорегистраторами Uniview, Dahua, Hikvision, Safire, а также поддерживаются камеры с RTSP других производителей.

Подключаемые датчики, выпускаемые компанией Аякс:

Движения: с фотоверификацией, с узким углом обзора для длинных коридоров и др.

Разбития стекла.

Открытия, удара, наклона.

Дыма, температуры, угарного газа.

Протечки воды.

Также можно усилить безопасность, установив реле для дистанционного управления питанием электроприборов.

Готовые решения

Компания выпускает готовые решения. Базовый комплект — StarterKit — выбор для организации охраны входа в помещение, кроме Хаба включает датчики движения и открытия, а также брелок с тревожной кнопкой. Другие решения с расширенным функционалом:

StarterKit Plus — поддерживает Wi-Fi.

StarterKit Cam — дополнен фотоверификацией тревог.

StarterKit Cam Plus — дополнен поддержкой LTE и фотоверификацией тревог.

Управление охранной системой Аякс

Компания разрабатывает софт — мобильное приложение Ajax Security System, обеспечивающее как удобное и интуитивно понятное управление и настройку Хаба, так и подключение других устройств охранной системы.

Также с помощью приложения можно проверять состояние каждого из устройств (например, заряд аккумулятора), подключенных к Хабу. Дополнительное удобство представляет возможность управлять системой, используя беспроводную клавиатуру или брелок.

Оповещения и интеграция с охранными компаниями

Если происходит тревожное событие, центральный блок Аякс, получающий сообщения от всех датчиков, оповещает пользователя одним из выбранных в приложении способов: push-уведомление на телефон, SMS или звонок на зафиксированный номер.

Также Аякс позволяет подключать систему безопасности к охранной компании, тогда в случае тревожного события приходит сообщение на пульт охраны.

Ajax — сертифицированная охранная сигнализация, использующая защищенную облачную инфраструктуру Amazon Web Services. Компания разрабатывает и выпускает как программное обеспечение, так и компоненты, что обеспечивает надежность защиты.