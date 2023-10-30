Какие факторы имеют непосредственное влияние на стоимость 1 кв. м жилья

Стоимость квартиры определяет ее площадь, умноженная на цену одного квадратного метра жилья, которая может быть различной в зависимости от региона, микрорайона и еще множества факторов. Например, стоимость квартиры в Одессе в одном микрорайоне города также может различаться, при том, что жилые дома могут располагаться рядом, а сами квартиры находиться на одинаковых этажах.

Цена одного квадратного метра жилья в Одессе или ином городе зависит не только и не столько от места расположения дома, но и от расположенной вблизи дома объектов социальной инфраструктуры, хорошей транспортной развязки, удаленности от морского побережья и/или от центральной (исторической) части города, отмечают эксперты рынка.

Какие факторы влияют на стоимость 1 кв. м жилья

Одним из главных факторов, который рассматривают одесситы перед выбором квартиры, является место/район расположения дома. Исходя из этого стоимость одного квадратного метра жилья (и соответственно квартиры) в Аркадии и на Поселке Котовского будет весьма различной, поскольку новые дома и квартиры, построенные вблизи исторического центра города (не только Одессы) или рядом с парковой зоной стоят значительно дороже.

Современные строительные комплексы строятся с использованием различных технологий и материалов, которые во многом определяют класс жилья, наподобие новостроек эконом класса, комфорт-, бизнес- и/или элит-класса. На принадлежность жилья к определенному классу также влияет наличие/отсутствие детской зоны или ее крошечные размеры, наличие/отсутствие мест парковки автомобилей для жильцов дома и их гостей.

Почему разнится стоимость одного кв. м жилья

Квартира в новостройке эконом-класса и в элитном ЖК не может иметь одинаковую цену (при том, что общая площадь квартир одинаковая) поскольку:

при строительстве жилых домов в различных по классу ЖК используются различные технологии и материалы, что в свою очередь существенно влияет на общие строительные расходы;

элитный ЖК, как правило, расположен в престижном районе, где стоимость земельного участка, отведенного под строительство, в разы превышает цену одной сотки земли на окраине;

окна квартиры в элитном ЖК могут выходить на морское побережье или лесопарковую зону, что в сочетании с панорамным остеклением предлагает шикарные виды на закате или восходе солнца.

С учетом перечисленных факторов цены на квартиры в элитных ЖК на порядок выше по сравнению с иными вариантами покупки жилой недвижимости.