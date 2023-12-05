Какие особенности имеет сцепление до мотоблока и когда нужно менять топливный бак

Вне зависимости от времени года, малогабаритные тракторы – незаменимые помощники в хозяйстве. Но, как бывает с техникой, иногда происходят поломки, и хорошо когда это незначительная проблема, решаемая самостоятельно. Но если возникли неполадки со сцеплением или топливный бак мотоблока потерял герметичность — необходима замена.

Эксперт компании Motoblok-TATA Игорь Степаненко рассказывают об особенностях работы, видах и выборе данных деталей для агротехники.

Сцепление — важный компонент трансмиссии

Это многофункциональный узел, обеспечивающий передачу крутящего момента, присоединяет и отсоединяет мотор с редуктором при переключении скорости, помогает остановке и старту движения агрегата. Сцепление до мотоблока бывает нескольких видов:

центровое — устанавливается на технику с автоматической КПП, одно из самых требовательных в уходе;

ременное — просто обслуживать и имеет доступную цену, но нуждается в частой замене ремня, поэтому такой вариант устанавливают на агрегаты легкого и среднего класса;

дисковое — сцепление более сложное и ставится на мотоблоки с двигателями мощностью до 17 л. с.;

механическое — самое популярное, поскольку имеет долговечную и надежную конструкцию.

У каждого из этих видов есть свои преимущества и недостатки, соответственно, и причины поломок могут быть разными. Например, сухие дисковые механизмы пробуксовывают из-за загрязнения, а в ременных — быстрый износ троса или шкива. Если хотите, чтобы трансмиссия служила как можно дольше, необходимо следить за плавным переключением скорости, а также избегать положения рычага в промежуточном состоянии.

Выбирая новый узел, нужно учитывать его совместимость с мототехникой — подходит ли он на вашу модель агрегата, на какую мощность рассчитан, его размеры. Также, если нужно купить сцепление для мотоблока, лучше отдать предпочтение известным компаниям, это касается и деталей для минисельхозтехники, на мото-, электро- и садовую технику, отмечают эксперты компании.

Что делать, если поврежден бак мотоблока

Это, как раз, та часть техники, с которой крайне редко происходят неполадки, и главной проблемой бывает потеря герметичности или целостности корпуса из-за механических повреждений, расшатывания крепежей в процессе длительной эксплуатации.

Поскольку речь идет о горючих материалах, то, если резервуар поврежден, необходимо как можно быстрее произвести его замену. Отличаются они не только по виду топлива, что используется, но и материалу, из которого произведены https://motoblok-tata.com.ua — он должен быть ударопрочный, поскольку резервуар не имеет дополнительной защиты. Как отмечают специалисты из “Motoblok-TATA” есть бензобаки на мотоблок из стали и пластика, второй вариант дешевле, первый — устойчив к механическим повреждениям.

Также важным фактором выбора является объем. Подбирать данную деталь необходимо в соответствии с моделью и технической документацией агрегата, учитывайте и то, что чем выше мощность мотоблока, тем больше литров топлива ему нужно.