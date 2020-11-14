Карантин вихідного дня: поліція заблокувала роботу львівських ринків

У суботу зранку, 14 листопада, у Львові поліцейські заблокували роботу найбільших ринків — «Шувар», «Краківський», «Галицьке перехрестя», «Південний», а також торговельний центр «Іскра».

При цьому поліція не перекриває входів до ринків, однак стежать за торговцями, аби ті не працювали. А тим часом підприємці не починають роботу, боячись, що їх оштрафують, повідомляє Укрінформ з посиланням на Zaxid.net.

Як повідомляє видання, від самого ранку суботи біля входів до львівських ринків чергують поліцейські патрулі разом з дільничими інспекторами. Правоохоронці не забороняють підприємцям заходити на базар, однак стежать за тими, хто не виконує рішення уряду щодо карантину на вихідних.

У пресслужбі поліції виданню повідомили, що правоохоронці виконують розпорядження уряду, про що ще у п’ятницю ввечері попереджав заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Міхалець. Водночас чи когось з підприємців вже оштрафували, у поліції не повідомляють, також не повідомляють, біля ще яких ринків, торгових центрів чи інших закладів чергує поліція.

Зі свого боку, у поліції Львівської області повідомили, що 14 листопада, станом на 11:00, до поліції Львівщини надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину. «Правоохоронці реагують на усі такі повідомлення — проводять профілактичні бесіди, а у випадках, якщо громадяни чи керівники суб’єктів господарювання не припиняють правопорушення — притягують їх до передбаченої законодавством відповідальності. Зокрема, складають адмінпротоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Зокрема з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

Водночас мерія Львова не погодилася на запровадження карантину вихідного дня та оголосила суботу і неділю робочими днями на території міста. У мерії працює гаряча лінія для підтримки підприємців. За телефоном 15-80 юристи дають роз’яснення щодо роботи підприємців, а також, за потреби, виїжджають на місця.

Станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.