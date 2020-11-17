«Кассовые» протесты под Радой: сломанный забор, столкновения с полицией

В столице у здания Верховной Рады продолжает происходить акция протеста «SaveФОП». Сейчас в полиции заявили о столкновениях и попытках протестующими сломать забор возле территории ВР.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

«Участники массовых мероприятий начали ломать забор чтобы пройти на охраняемую территорию. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих для восстановления правопорядка.

Добавим, что в полиции Киева отмечают, что действиям каждого из участников, которые прибегли к провокациям и совершению правонарушений, будет дана правовая оценка.

«Призываем участников мероприятия и их организаторов немедленно прекратить совершать противоправные действия. Полицейские в пределах своих полномочий будут пресекать любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности», — подытожили правоохранители.

Напомним, что в столице у здания Верховной Рады второй день подряд проходит акция протеста «SaveФОП».

В настоящее время задержан один участник митинга — мужчины из Тернопольской области.

Отметим, что участники акции требуют отмены «карантина выходного дня», а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия. Против же — проголосовали 228 нардепов.