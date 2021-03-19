Киевский метрополитен отказывается от зеленых карт: как оплатить проезд

Киевское метро с апреля больше не будет принимать зеленые транспортные карты для оплаты проезда. Использовать поездки можно до 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации .

Также сообщается, что прекращается работа сервисных центров подземки. Оплатить проезд в метро можно с помощью:

Kyiv Smart Card

бесконтактной банковской карты любой платежной системы

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)

разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным)

Чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Купить Kyiv Smart Card можно:

в кассах метрополитена

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

в приложении «Киев Цифровой»

в кассах метрополитена

в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно:

в приложении «Киев Цифровой»

в кассах станций метро или в терминале самообслуживания

РБК-Украина