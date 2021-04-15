Київська обласна прокуратура домагається повернення державі землі природно-заповідного фонду, вартістю ₴100 мільйонів

Установлено, що на підставі ряду наказів Головного управління Держгеокадастру в Київській області за рахунок території регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів», під виглядом земель сільськогосподарського призначення у приватну власність громадян передано чотири земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею 8 га.

При цьому, згідно вимог Земельного кодексу України, повноваження щодо розпорядження землями даної категорії відносяться до виключної компетенції Кабінету Міністрів України.

З метою захисту порушених прав держави, Київською обласною прокуратурою до Миронівського районного суду Київської області пред’явлено ряд позовів про повернення на користь держави вказаних земельних ділянок природно-заповідного фонду, вартість яких становить більше 100 млн. грн.

Київська обласна прокуратура