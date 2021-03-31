Київська облпрокуратура вимагає повернути державі землі лісогосподарського призначення площею 1,5 га вартістю понад ₴26 мільйонів

Обласною прокуратурою встановлено, що розпорядженням Бориспільської районної державної адміністрації у 2008 році відведено у приватну власність громадян земельні ділянки загальною площею 1,5 га для ведення особистого селянського господарства на території Щасливської сільської ради Бориспільського району.

В подальшому, за договорами купівлі-продажу земельні ділянки набуто у власність одним товариством.

При цьому, відведення у приватну власність вищезазначених земель відбулося з порушенням вимог земельного та лісового законодавства, оскільки останні відносились до земель державної власності лісогосподарського призначення та перебували в постійному користуванні ДП «Бориспільське лісове господарство» для ведення лісового господарства. Рішення органів державної влади про вилучення цих земель із держлісфонду та зміни їх цільового призначення не приймались, підприємство як землекористувач згоду на вилучення (припинення) права користування ними не надавало.

Крім цього, законодавством не передбачено можливості отримання у приватну власність земель лісогосподарського призначення для потреб не пов’язаних із веденням лісового господарства.

Реагуючи на виявлені порушення, обласною прокуратурою пред’явлено позов до господарського суду Київської області про визнання недійсними розпоряджень та повернення на користь держави лісових земель.

Пресслужба Київської обласної прокуратури