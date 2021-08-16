Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на «зальотного ставленика»

Він вважає, що його всупереч Конституції хочуть усунути від посади глави КМДА і призначити туди іншу людину.

Мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення з приводу обшуків, що відбулися сьогодні в комунальних та підрядних підприємствах.

У ролику, оприлюдненому КМДА, він звернувся до киян та представників різних органів влади і заявив, що нібито щодо нього реалізовують спланований сценарій.

«Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, які тривають вже кілька місяців, є системним тиском – політичним, мотивованим тиском на владу Києва», – заявив він.

За словами Кличка, ці дії спрямовані на дискредитацію влади Києва та його особисто. Він вважає, що метою цього є звільнення його з посади голови КМДА та призначення натомість «зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».