Колектив Київської обллікарні просить звільнити гендиректора з посади

Розірвати трудовий договір з генеральним директором Київської обласної лікарні Ігорем Кучмою – таку вимогу у колективному зверненні до керівництва області та міністра охорони здоров’я озвучили співробітники медичного закладу, повідомляє УНН.

У зверненні йдеться про те, що Ігор Кучма грубо порушує професійні права та гарантії працівників лікарні, передбачені законодавством. А також не виплачує заробітну плату в повному обсязі.

Зокрема, у січні поточного року працівники лікарні отримали заробітну плату з дотриманням мінімального розміру оплати праці, та вже з лютого лікарі та медичні сестри отримали зарплату, що не відповідала мінімальному розміру оплати праці медпрацівників, встановленому урядом.

У зверненні також йдеться про те, що високі вимоги та виклики у щоденній роботі, рівень відповідальності та професійних знань, надання якісної медичної допомоги усім пацієнтам, не відповідає рівню заробітної плати медичного персоналу.

«Це призводить до розчарування та незадоволення серед медичного персоналу, втрату мотивації, породжує відчуття несправедливості та зневіри, а також спонукає до пошуку інших робочих місць. Багато працівників уже звільнилися внаслідок низької заробітної плати, серед тих хто залишилися працювати, більшість шукають роботу в інших закладах», – ідеться у зверненні.

Усі ці фактори впливають також і на якість надання медичних послуг та призводять до нестачі у штаті медичних сестер.

Звертається увага на те, що на сьогодні коштів на рахунках лікарні недостатньо для виплати зарплати і для виконання зобовʼязань, а також для погашення заборгованості перед контрагентами (понад 5 млн грн) за надані підприємству послуги, лікарські засоби, продукти харчування, тощо. Водночас, існує дебіторська заборгованість перед лікарнею обсягом 6 млн грн, але ці кошти заклад не отримує.

Працівники КНП КОР “Київська обласна лікарня” звернулися до міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в.о. голови Київської обласної ради Ярослава Добрянського, голови Київської ОВА Руслана Кравченка, голови Київської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Олексія Початовського з вимогою розірвати трудовий договір з Кучмою.

Також вони звернулися до Київської обласної ради з проханням не допустити погіршення ситуації та не дати генеральному директору Ігорю Кучмі довести підприємство до банкрутства.

Під зверненням підписалися 211 працівників КНП КОР “Київська обласна лікарня”.