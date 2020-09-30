Колишній генеральний прокурор України Луценко заявив, що бореться з онкозахворюванням

Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким…

«Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю», — зазначив Луценко, додавши, що попереду хіміотерапія. Він також запевнив, що попри хворобу залишається у політиці.

Про це він написав у Facebook.

Яка ситуація з онкозахворюваннями в Україні?

За даними Національного інституту раку за 2018 (останні наявні дані), в Україні на обліку був 975 301 пацієнт з онкозахворюваннями, зазначає Громадське.

Зокрема було понад 147 тисяч випадків раку молочних залоз, понад 42 тисячі випадків раку щитоподібної залози та понад 29 тисяч раку трахей, бронх і легень.

А ВООЗ називає онкозахворювання другою провідною причиною передчасних смертей у світі. Щороку від раку помирає понад 9 млн людей. Основною причиною високої смертності є пізня діагностика.

Українське міністерство охорони здоров’я наводить такі рекомендації для зменшення ризику раку: