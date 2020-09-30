Колишній генеральний прокурор України Луценко заявив, що бореться з онкозахворюванням
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що бореться з онкозахворюванням і сьогодні закінчився хірургічний етап лікування.
Про це він написав у Facebook.
«Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю», — зазначив Луценко, додавши, що попереду хіміотерапія. Він також запевнив, що попри хворобу залишається у політиці.
Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким…
Geplaatst door Юрій Луценко op Dinsdag 29 september 2020
Яка ситуація з онкозахворюваннями в Україні?
За даними Національного інституту раку за 2018 (останні наявні дані), в Україні на обліку був 975 301 пацієнт з онкозахворюваннями, зазначає Громадське.
Зокрема було понад 147 тисяч випадків раку молочних залоз, понад 42 тисячі випадків раку щитоподібної залози та понад 29 тисяч раку трахей, бронх і легень.
А ВООЗ називає онкозахворювання другою провідною причиною передчасних смертей у світі. Щороку від раку помирає понад 9 млн людей. Основною причиною високої смертності є пізня діагностика.
Українське міністерство охорони здоров’я наводить такі рекомендації для зменшення ризику раку:
- відмовитеся від куріння;
- не зловживайте алкоголем;
- захищайте шкіру від сонця;
- правильно харчуйтеся і обмежте вживання червоного м’яса;
- підтримуйте здорову масу тіла;
- будьте фізично активними;
- проходьте профілактичні огляди у свого лікаря і вчасно звертайтесь до лікаря.
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