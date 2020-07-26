Коллекторный или бесколлекторный двигатель: от чего зависит цена машинки на радиоуправлении

В продаже можно встретить радиоуправляемые автомобильчики с коллекторными и бесколлекторными электродвигателями. Новичкам бывает сложно определить, какой агрегат лучше. Каждый из типов двигателя имеет свои недостатки и достоинства – их стоит учитывать при выборе, — отмечают эксперты компании Planeta Hobby.

Плюсы и минусы коллекторного агрегата

Этот тип устройства имеет простую конструкцию, поэтому цена на машинки на пульте управления с коллекторным электродвигателем будет ниже.

Механизм имеет магнитный щеточный узел. При подаче тока от аккумулятора или батареек магниты со щетками приходят в движение и передают крутящийся момент на колеса.

Преимущества конструкции:

небольшие размеры;

малый вес;

дешевизна;

хорошая ремонтопригодность (электродвигатель можно самостоятельно снять и отремонтировать).

Но не обошлось и без недостатков:

не очень высокий КПД (около 60%);

невозможность ездить на высоких оборотах (мотор начинает перегреваться);

быстрый износ деталей;

небольшая максимальная скорость.

Недорогие коллекторные машинки стоит купить ребенку для освоения навыков радиоуправления. Игры с автомобилем подарят массу приятных моментов. А вышедшие из строя детали довольно легко заменить, и стоят они дешево.

Недостатки и достоинства бесколлекторных движков

Конструкция состоит из ротора с установленными на него постоянными магнитами и статора с обмоткой. За счет такого устройства мотор не перегревается на высоких оборотах. Но машины с бесколлекторным электродвигателем стоят дороже.

Плюсы двигателя:

КПД до 95%;

возможность развивать большую скорость;

более экономное потребление энергии;

высокая износостойкость подвижных элементов узла;

конструкция предусматривает дополнительную защиту от попадания пыли и грязи.

К минусам можно отнести:

сложный ремонт двигателя;

более дорогие запчасти.

Бесколлекторные движки устанавливаются на всех радиоуправляемых гоночных авто, машинках для проведения различных трюков, на внедорожниках.

Любители радиоуправляемых гонок обычно приобретают автомобили с бесколлекторными моторами. Они более надежны, развивают хорошую скорость и ломаются достаточно редко.

Разобравшись с особенностями разных типов двигателей, можно решить для себя, что лучше. Новичку можно взять любой, но если не хочется переплачивать, то можно остановиться на коллекторном. А вот профессионалы обычно выбирают бесколлекторные моторы.