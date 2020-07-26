Коллекторный или бесколлекторный двигатель: от чего зависит цена машинки на радиоуправлении
В продаже можно встретить радиоуправляемые автомобильчики с коллекторными и бесколлекторными электродвигателями. Новичкам бывает сложно определить, какой агрегат лучше. Каждый из типов двигателя имеет свои недостатки и достоинства – их стоит учитывать при выборе, — отмечают эксперты компании Planeta Hobby.
Плюсы и минусы коллекторного агрегата
Этот тип устройства имеет простую конструкцию, поэтому цена на машинки на пульте управления с коллекторным электродвигателем будет ниже.
Механизм имеет магнитный щеточный узел. При подаче тока от аккумулятора или батареек магниты со щетками приходят в движение и передают крутящийся момент на колеса.
Преимущества конструкции:
- небольшие размеры;
- малый вес;
- дешевизна;
- хорошая ремонтопригодность (электродвигатель можно самостоятельно снять и отремонтировать).
Но не обошлось и без недостатков:
- не очень высокий КПД (около 60%);
- невозможность ездить на высоких оборотах (мотор начинает перегреваться);
- быстрый износ деталей;
- небольшая максимальная скорость.
Недорогие коллекторные машинки стоит купить ребенку для освоения навыков радиоуправления. Игры с автомобилем подарят массу приятных моментов. А вышедшие из строя детали довольно легко заменить, и стоят они дешево.
Недостатки и достоинства бесколлекторных движков
Конструкция состоит из ротора с установленными на него постоянными магнитами и статора с обмоткой. За счет такого устройства мотор не перегревается на высоких оборотах. Но машины с бесколлекторным электродвигателем стоят дороже.
Плюсы двигателя:
- КПД до 95%;
- возможность развивать большую скорость;
- более экономное потребление энергии;
- высокая износостойкость подвижных элементов узла;
- конструкция предусматривает дополнительную защиту от попадания пыли и грязи.
К минусам можно отнести:
- сложный ремонт двигателя;
- более дорогие запчасти.
Бесколлекторные движки устанавливаются на всех радиоуправляемых гоночных авто, машинках для проведения различных трюков, на внедорожниках.
Любители радиоуправляемых гонок обычно приобретают автомобили с бесколлекторными моторами. Они более надежны, развивают хорошую скорость и ломаются достаточно редко.
Разобравшись с особенностями разных типов двигателей, можно решить для себя, что лучше. Новичку можно взять любой, но если не хочется переплачивать, то можно остановиться на коллекторном. А вот профессионалы обычно выбирают бесколлекторные моторы.Tweet