Комитет Рады поддержал законопроект об обращении гражданского огнестрельного оружия

20 января Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Инициаторы законопроекта отметили, что в нем предусмотрено урегулирование отношений, связанных с оборотом гражданского огнестрельного оружия.

В частности, предлагается установить следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Владельцы определенной категории оружия получат удостоверения по аналогии с удостоверением водителя. В этом документе указываются категории оружия, которое может приобрести владелец, а на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Владельцами оружия могут стать лица, которые:

не имеющие медицинских противопоказаний;

не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке за преступления предусмотрены разделом I, II, III, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, ХІХ, XX Особенной части Уголовного кодекса Украины (кроме реабилитированных);

не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по части третьей, четвертой статьи 126, статьями 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Авторы законопроекта также предлагают внедрение обязательного страхования гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

В рамках проекта закона предусмотрено создание Единого государственного реестра гражданского оружия и устанавливаются основы его ведения.

Среди прочего, вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения, определяется запрещенное к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование. // Буквы