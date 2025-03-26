Кому з політиків, посадовців, державних та інших структур найбільше довіряють (і не довіряють) українці (опитування)

Серед українських політиків, посадовців та громадських діячів українці найбільше висловлюють довіру до президента Володимира Зеленського. Йому довіряють 60% опитаних, свідчать результати опитування що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова.

Також в лідерах довіри серед українців, які взяли участь в опитуванні, голова СБУ Василь Малюк (41%) та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (37,5%). Їм не довіряють відповідно 25% та 37% опитаних.

Згідно з опитуванням, більшість українців не довіряють:

колишньому позаштатному раднику Офісу Президента Україн Олексію Арестовичу (88%);

народному депутату, голові групи «Платформа за мир та життя», а раніше очільнику ОПЗЖ Юрію Бойку (83%);

народному депутату Юлії Тимошенко (83%);

п’ятому президенту України Петру Порошенку (75%);

голові офіс президента України Андрію Єрмаку (67%);

главі фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії (67%);

спікеру Верховної Ради Роману Стефанчуку (65%);

прем’єр-міністру Денису Шмигалю (56,5%), %);

політичному діячеві та засновнику благодійного фонду Сергію Притулі (52%);

міському голові Києва Віталію Кличку (52%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева (відповідно 46%, та 16,5%), глави Міністерства оборони Рустема Умєрова (46% і 23%), очільника МВС Ігоря Клименка (33% і 18%).

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до:

Збройних сил України – 93,5%%

Державної служби з надзвичайних ситуацій – 85,5%;

добровольчих загонів – 85,5%;

волонтерських організацій – 80%;

Національної гвардії України – 79%;

Державної прикордонної служби 74%;

Церкви – 65%;

Служби безпеки України (64%);

Міністерства оборони України (63%);

громадських організацій (60,5%);

президента України (57,5%);

голови міста (селища, села), в якому живе респондент (51%);

Національного банку України (51%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до уповноваженого Ради з прав людини (омбудсмана) (відповідно 40% і 34%) та до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 48% і 43,5%).

Водночас більшість українців не довіряють таким інститутам:

державному апарату (чиновникам) – 79%;

політичним партіям – 77%;

Верховній Раді – 77%;

судам (судовій системі загалом) – 73%;

Кабінету міністрів – 71%;

Прокуратурі – 63,5%;

Національному антикорупційному бюро України – 62%;

Національному агентству з питань запобігання корупції – 62%;

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 62%;

комерційним банкам (54%).

Центр Разумкова з 28 лютого по 6 березня проводив опитування методом face-to-face у 23 областях України. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

На запитання, яку з умов ви вважаєте мінімально необхідною для укладання мирної угоди з Росією, 51% українців вказали, що це звільнення нашої країни від окупантів у кордонах 1991 року. Ще 26% респондентів зазначили, що можуть погодитися на зупинку війни по лінії розмежування початку 2022 року. // Дзеркало тижня