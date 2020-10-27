Конструкція вагою близько 2 тон впала на 44-річного робітника в Новокаховці

Новокаховською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини.

За даними слідства, 26 жовтня цього року під час збирання металоконструкції на одному з підприємств у Каховському районі проігноровано правила техніки безпеки працівниками підприємства. Конструкція вагою близько 2 тон впала на 44 — річного робітника, в результаті чого він отримав смертельні травми.

Наразі в кримінальному провадженні проводяться допити свідків, виконуються інші першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Новокаховська місцева прокуратура